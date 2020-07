¿Quiénes son los papás de Messi, qué hacen y cómo viven?

Todos los detalles sobre los padres del mejor jugador del mundo en esta nota.

Lionel Messi se caracteriza por su bajo perfil, aunque todos conozcan detalles de su familia y se desesperen cada vez que el rosarino, o su esposa, Antonela Roccuzzo, comparten alguna foto en sus redes sociales. Sin embargo, sus padres parecen un capítulo al margen de la vida que todos conocen alrededor del capitán del y poco se sabe de sus comienzos, antes de devenir en los padres de la máxima estrella de fútbol argentina.

QUIÉNES SON LOS PADRES DE LEO MESSI

Jorge Messi y Celia Cuccittini se casaron un 17 de junio de 1978 en la iglesia del Corazón de María, ambos descendientes de familias italianas, apostaron al amor desde muy jóvenes. Al igual que en el caso de Leo, Jorge y Celia se habían conocido de pequeños, en el barrio de Las Heras, en la zona sur de Rosario. Tanto los Messi como los Cuccittini provenían de dos familias con antepasados italianos. Todos eran vecinos, ¿les suena parecida a otra historia de la familia?

¿DE QUÉ TRABAJABAN ANTES DE QUE TRIUNFE MESSI?

Jorge trabajaba como jefe de sección en una planta de Acindar, dedicada a la fábricación de acero, mientras que Celia, en un taller de bobinas magnéticas En ocasiones completaba el sueldo limpiando casas. El matrimonio tuvo cuatro hijos. Después de Rodrigo y Matías llegaron Lionel y la única hija mujer, María Sol. Vivían sin lujos en la calle Lavalleja, al sudeste de Rosario.

CÓMO VIVEN LOS PADRES DE MESSI

Desde que el futuro del crack estuvo signado por el tratamiento que tuvo que afrontar en Barcelona, Jorge Messi se hizo cargo de la carrera profesional de su hijo, incluso a costa de su propia familia, que regresó a Rosario poco después de que Messi (hijo) firmara su primer contrato: la única entidad que se ofreció a hacerse cargo de la totalidad del tratamiento fue el Barça.

El 6 de julio de 2016, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Leo Messi y a su padre a 21 meses de cárcel por fraude fiscal. Ambos estaban acusados de defraudar 4,1 millones de euros a Hacienda a través de una estructura de empresas en paraísos fiscales. Ese entramado permitió al jugador omitir sus ingresos por explotación de los derechos de imagen y evitar el pago de impuestos en , de esta forma las especulaciones y la "mala fama" en torno al padre del futbolista nunca frenó, ni en la prensa argentina ni en la española.

DÓNDE VIVEN LOS PADRES DEL DIEZ

Si bien no hay precisiones, la familia Messi aún vive en Rosario, aunque muchas veces viajar a visitar a su hijo y pasan largas estadías en Barcelona. De hecho, en varias entrevistas fue Celia la encargada de explicar que evaden las cámaras porque no les gusta "figurar". “Lionel y Antonela constantemente me mandan videos de mis nietos. Cuando están haciendo las tareas, estoy todo el tiempo. La verdad que me emociona. ¡Quiero decir que tengo ocho nietos! Agustín, por ejemplo, estaba al lado de Mateo. Dice que se peleaban por estar al lado de él; es el hijo de Rodrigo. Ellos fueron porque viven ahí, en Barcelona", sostuvo en Infobae.

“En las fiestas vienen los chicos para acá. Está llegando Antonela con Florencia –la señora de Rodrigo– y los nenes vienen unos días antes. Creo que vienen el 13. Los voy a disfrutar. Veo más a mis nietos que a mis hijos hoy por hoy. Todos los años, gracias a Dios, estamos todos y podemos disfrutar”, agregó en aquel momento. En este testimonio, la mama del Diez dejó en claro que su hijo Rodrigo sí vive en España, a diferencia del resto de la familia, que continúa en .