¿Quién es Ronald Koeman y por qué Barcelona lo eligió como entrenador?

El holandés, autor del gol con el que los catalanes levantaron su primera Champions League, regresará al club en donde empezó su carrera como técnico.

Luego de la histórica goleada ante Bayern Munich , hubo un comentario que se repitió como la fórmula para recuperar el éxito extinguido: debe volver a sus bases . Si algo le funcionó excepcionalmente al club catalán fue apostar por hombres de la casa , que conozcan a la perfección su filosofía, en contraposición con los fracasos de aquellos foráneos -como Gerardo Martino o Quique Setién- que se impresionaron con el tamaño de la bestia. Y en esa retórica es en donde aparece Ronald Koeman , un nombre que destila barcelonismo por cada uno de sus poros.

Koeman se formó futbolísticamente en Groningen, en donde su padre, Martin, jugó durante los primeros años de su creación. Ronald y su hermano Erwin fueron enseguida reconocidos por su calidad, pero eran las características del menor de los dos las que más llamaban la atención: jugaba de zaguero y habitualmente se adelantaba unos metros para hacerlo como volante central, pero lo que más sorprendía era su capacidad goleadora gracias a una pegada implacable.

Debutó a los 17 años y a los 21, con 34 tantos en 90 partidos, se ganó un lugar en la Selección holandesa y la transferencia al en donde tuvo como entrenador durante una temporada (la '85/86) a J ohan Cryuff . En ese efímero pero intenso vínculo se plantó la primera semilla blaugrana. Para el torneo siguiente, el jugador pasó a , pero el DT no se podía sacar de su cabeza a ese defensor que no solo convertía, sino que además tenía la capacidad de cumplir una función no tan conocida hasta ese momento: la del líbero que se soltaba para ir hacia adelante y romper líneas defensivas.

Más equipos

Así, cuando Cryuff pasó a dirigir al Barça, Koeman fue uno de sus primeros refuerzos. Allí, conformó el Dream Team de principios de los '90 , junto a Stoichkov, Romário, Laudrup y Guardiola junto a quienes se consagró tetracampeón de la (entre el '91 y el '94), campeón de la tras ganarle la final a en 1990, y campeón de la - por entonces Copa de Europa- en el '91, la primera de la institución, gracias a un inolvidable zapatazo suyo.

Se retiró en en 1997 y, con el chip Cryuff instalado, decidió que su futuro estaba en la dirección técnica. Fue ayudante de Guus Hiddink en el Mundial de 1998 junto a Neeskens y Rijkaard y en 1998 regresó a Barcelona, en donde primero siguió como asistente hasta que se convirtió en entrenador en la temporada '98/99 del . A partir de allí, tuvo una extensa carrera: Vitesse, Ajax, , PSV, , AZ Alkmaar, Feyenoord, y, por último, la Selección holandesa , luego del fracaso de no clasificar a 2018 . Con la Naranja Mecánica llegó a la final de la , demostrando que si se trata de levantar soldados caídos, bien puede ser el hombre para el trabajo.

Según pudo saber Goal, un millón de euros puso la dirigencia que todavía conduce Bartomeu para poder sacarlo de la KNVB. Nada, en términos económicos, para intentar recuperar algo de la mística futbolística establecida por la escuela holandesa que el club tanto ansía recuperar tras la debacle de Lisboa.