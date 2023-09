El habitual portero titular no será de la partida ante los rojillos en El Sadar, con el noruego reemplazándolo bajo palos.

Yassine Bono se marchó del Sevilla el último verano porque José Luis Mendilibar tenía en sus planes darle la titularidad a Marko Dmitrovic. Por eso a más de uno le puede sorprender la suplencia del portero serbio frente a Osausna.

¿Quién es Örjan Nyland y por qué Dmitrovic no juega hoy el Osasuna vs. Sevilla de LaLiga EA Sports 2023-24?

Para el duelo con el conjunto rojillo, Mendilibar ha decidido sacar un once repleto de rotaciones, pero no deja de llamar la atención que Dmitrovic entre en ellas. El entrenador del Sevilla ha alineado el siguiente once para visitar a Osasuna: Nyland - Navas, Badé, Gudelj, Kike Salas - Rakitic, Jordán, Óliver, Ocampos, Lukebakio y Rafa Mir.

Örjan Nyland, que ha fichado como agente libre por el Sevilla por una temporada tras desvincularse en junio pasado del RB Leipzig alemán, llegó el último verano para cubrir la salida del marroquí Bono, traspasado al Al Hilal saudí.

Nyland tiene 33 años y suma 48 partidos con la selección absoluta de Noruega, con la que ha disputado como titular todos sus partidos en lo que va de este año. "Era uno de los porteros que estaban ahí para poder venir. Le piden, sobre todo, consejo al entrenador de porteros, José Silva, dio muy buenos informes de él y es el que ha venido. Hemos optado por él porque también llegaba de inmediato. Nos ha dado buenas sensaciones tras el primer entrenamiento", dijo en una rueda de prensa José Luis Mendilibar sobre el meta noruego.

Nyland apenas si jugó tres encuentros oficiales la temporada pasada con el RB Leipzig, al que llegó tras una larga trayectoria que empezó en el Hodd de su país, que lo vendió en 2013 al Molde y de allí saltó al Ingolstadt 04 alemán, donde estuvo tres campañas.

Tras esa primera experiencia en la Bundesliga, el portero escandinavo se marchó al Aston Villa inglés, donde sólo tuvo continuidad en la temporada 2018/19 en la 'League Championship', antes de protagonizar cesiones al Bournemouth, al Norwich y al Reading, siempre en esa segunda división.