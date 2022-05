¿Quién es Nayel Mehssatou, la gran sorpresa en la nómina de la Selección chilena?

Este lunes, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) dio a conocer la nómina de la Selección chilena que viajará a Asia para efectuar una gira de amistosos por Corea del Sur y Japón entre el lunes 30 de mayo y el martes 14 de junio de 2022 pese a que aún no hay técnico definido en La Roja tras la salida de Martín Lasarte.

Y en el listado, que tiene como grandes ausencias a algunos referentes de la 'Generación Dorada' como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, Eduardo Vargas y Charles Aránguiz, apareció como gran sorpresa Nayel Mehssatou, futbolista nacido en Bélgica de padre marroquí y madre chilena.

Nayel Rayan Mehssatou Sepúlveda, de 19 años, se desempeña como lateral derecho en el KV Kortrijk de la Jupiler Pro League belga con solo cinco apariciones en esta última temporada aportando con dos asistencias (Mechelen y Anderlecht). Hizo su estreno oficial el pasado 5 de marzo, en la derrota por 2-3 de la institución de la ciudad de Cortrique ante Union Saint-Gilloise en el Guldensporen Stadion.

El futbolista nació en Bruselas el 8 de agosto de 2002 y se formó en las divisiones inferiores del Anderlecht, conjunto con el que firmó su primer contrato profesional en 2019.

Tuvo su primera convocatoria con la Sub 17 del combinado nacional en octubre de ese año, desempeñándose en un amistoso de una gira por España. Jugó ante la juvenil B del Rayo Vallecano (reemplazando al 72' a Nicolás Garrido) en la victoria por 2-0 con tantos de Alexander Aravena y Alexander Oroz en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas y, posteriormente, pidió ser desconvocado antes de enfrentar a Real Madrid.

Luego, el entrenador Cristián Leiva no lo consideró para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Brasil 2019. También representó a la Sub 18 de Bélgica, siendo considerado en ocho cotejos en los que festejó una conquista (contra Rusia).

En una entrevista concedida a La Tercera en 2019, Mehssatou resaltó sus virtudes: "Soy un jugador completo (...) con buena visión de juego, ambidiestro, de buen remate y gran técnica", reconoció. "El fútbol se me dio natural, mi mamá me hizo participar de varios deportes y cuando empecé a jugar fútbol me sentí bien, era mi deporte", complementó.

En tanto Leiva comentó en entrevista con Las Últimas Noticias que "a un mes del Mundial, decidimos liberarlo porque estaba indeciso sobre qué hacer, los padres también estaban en la duda. No lo tenían definido. No sabían si se dedicaría al fútbol y si iba a jugar por Marruecos, Bélgica o Chile, porque la madre es chilena y el padre marroquí”, contó.

Respecto a sus características resaltó que “tiene un perfil derecho, con muy buena técnica. Con nosotros jugó de lateral derecho, pero también lo hacía de volante por la derecha. Notamos que tiene muy buena visión de juego y manejo del balón”.

El artículo sigue a continuación

Consignar que el representativo criollo comenzará la serie de duelos de preparación enfrentando a Corea del Sur en el Daejon Stadium. Luego, se trasladarán a Japón para disputar la Copa Kirin, certamen que se disputó por última vez en 2016 con Bosnia y Herzegovina alzando el trofeo. Los nacionales debutarán allí ante Túnez en Misaki Koen Kiugijo de Kobe y, dependiendo el resultado, se medirán ante el anfitrión o Ghana en el Panasonic Sutajiamu Suita.