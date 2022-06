Quién es Marco Rojas, el neozelandés que se transformará en nuevo refuerzo de Colo Colo

Lo apodan “Kiwi Messi”, defendió a Nueva Zelanda y es una de las figuras de la A-League, máxima categoría del fútbol australiano.

Colo Colo está cerca de cerrar a su segundo refuerzo tras la incorporación de Agustín Bouzat, proveniente de Vélez. Se trata de Marco Rojas, quien llega en calidad de préstamo desde el Melbourne Victory de la A-League, máxima categoría del fútbol australiano.

El futbolista de 30 años, neozelandés de padre chileno exiliado como consecuencia de la dictadura de Augusto Pinochet, nació en Hamilton y pasó por la academia de fútbol Wynrs de Wynton Rufer. También probó con Caleb Rufer en Werder Bremen, Hannover 96 y Borussia Mönchengladbach antes de comenzar su carrera a los 15 años en el Waikato FC en 2008, club en el que permaneció por una temporada.

Luego concretó su llegada al Wellington Phoenix y, tras sus buenas actuaciones, dio el salto al conjunto con sede en Victoria hasta 2013 recibiendo la Medalla Johnny Warren, premio que se otorga al mejor jugador de la liga, superando a Alessandro Del Piero.

A mediados de aquel año, rescindió su contrato con la Gran V para fichar por el VfB Stuttgart, de la Bundesliga, club que en 2014 lo cedió al Greuther Fürth alemán. También registró pasos por el fútbol de Suiza, Países Bajos y Dinamarca antes de retornar en 2020 al Victory después de tres años intermitentes en Europa.

A nivel de Selección, defendió a Nueza Zelanda en partidos oficiales rumbo a los Mundiales de Brasil y Rusia. También estuvo presente en la Copa Confederaciones 2017, donde la Selección chilena remató como subcampeón, y se desempeñó en los Juegos Olímpicos de Londres siendo elegido como el mejor futbolista del año en Oceanía en 2012.

En 2011, visitó Sudamérica con su combinado para jugar el Mundial Sub 20 de Colombia. “Mi papá vivió en Chile hasta los siete años, pero se fue por la dictadura militar. Algún día me gustaría jugar allá. Me gusta Colo Colo”, indicó en ese momento. “Me gusta mucho como juega Alexis Sánchez. Quisiera ser como él, es brillante”, agregó en la ocasión.

Actualmente vive su tercera etapa en el Melbourne. En el pasado curso disputó 27 partidos, aportando con 6 goles y 7 asistencias. En su palmarés destaca el Campeonato Sub-20 de la OFC en 2011 (jugó en los cuatro partidos ayudando a los Junior All Whites a ganar el torneo y asegurar la clasificación para la Copa Mundial FIFA Sub-20 2011), el Preolímpico Sub 23 en 2012 y la Copa de Naciones, realizada en Papúa Nueva Guinea, en 2016.

Y entre sus distinciones destaca, además, la entregada por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) quien en 2021 lo incluyó como parte del equipo ideal de la década. Asimismo fue condecorado como el Futbolista joven del año de la A-League en 2012-2013 y fue destacado en el equipo de la temporada de la A-League PFA en esa misma campaña.

Consignar que en 2015 se ganó el apodo "Kiwi Messi" por su técnica y habilidad en todo el frente de ataque. "Es rápido y preciso con el balón en el pie, puede jugar en cualquiera de las bandas. Desde la derecha es un extremo natural, hábil en el último pase y capaz de tocar la línea de fondo, y por la zurda es un peligro debido a su capacidad para tirarse al centro y disparar a pierna cambiada", describía la prensa sobre su juego.