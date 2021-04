Quién es Flabián Londoño Bedoya, la joya colombiana de River

Tiene 20 años, es el goleador de la Reserva y en Núñez ya preparan su 'blindaje' ¿Cómo juega el 'nuevo Falcao'?

Se llama Flabián Londoño Bedoya, es colombiano y en julio cumplirá 21 años. Delantero, goleador y con potencial para convertirse en la próxima apuesta juvenil de Marcelo Gallardo, su nombre suena cada vez con más fuerza por sus destacadas actuaciones en la Reserva y en River no son pocos los que ya lo imaginan como el reemplazante de Rafael Borré.

Primo de Gerardo Bedoya, el exlateral izquierdo campeón 2001 con Racing, los videos de los goles de Flabián se empezaron a viralizar entre los riverplatenses tras su grito en el último Superclásico de Reserva para ganarle a Boca. Unas semanas después, anotó por triplicado en la paliza 7-0 sobre Colón de Santa Fe y ya acumula siete tantos en nueve partidos disputados. Y en las oficinas del Monumental nada de esto pasó desapercibido.

En marzo el joven atacante cumplió 30 meses en las divisiones juveniles de River, por lo que reglamentariamente ya no ocupa plaza de extranjero en caso de que sea subido a Primera. Ante este panorama, la dirigencia del club de Núñez aceleró para concretar la firma de su primer contrato profesional: la propuesta sería un vínculo por dos años medio y con una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. "No tengo conocimiento de eso, pero vengo trabajando de la mejor manera para cuando llegue la oportunidad", comentó al respecto Londoño, en declaraciones al programa radial River en Línea. No obstante, según trascendió, en las próximas semanas se daría su firma.

"No he charlado con Gallardo. Es un gran técnico que te exige y a la vez te transmite mucha confianza", contó el colombiano, que dio sus primeros pasos en el Deportivo La Mazzia de la Liga Antioqueña, donde jugó desde los 14 años. En 2018 llegó a River para probarse en las inferiores riverplatenses de la mano de Gustavo Fermani, uno de los actuales DT de la Reserva, y quedó en Quinta División.

¿Cómo juega Flabián? El propio futbolista reconoce que tiene ciertas similitudes con su ídolo y referente Radamel Falcao. "Tengo varias cosas de él, como el juego aéreo, el manejo de los dos perfiles y la ubicación en el campo. Saber que me dicen que soy 'el nuevo Falcao' me llena de motivación. Quiero hacer una buena carrera y ojalá pueda ser un poquito como él, nada más", dijo en una entrevista con As Colombia.

Además, contó que su compatriota Borré le da consejos: "Me marca cómo hacer movimientos y me da indicaciones de cómo perfilarme, recibir la pelota y presionar a los defensores". ¿Podrá convertirse, a futuro, en su sucesor?