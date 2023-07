Quién es Facundo Farías, la joya de Colón que quisieron Boca y River, y ahora será compañero de Lionel Messi en Inter Miami

El santafesino llegó a ser una de las promesas del fútbol argentino y ahora está en el radar de Inter Miami.

Nacido el 28 de agosto de 2002 en la Ciudad de Santa Fe, Facundo Farías lleva el potrero en la sangre. Le gusta tener la pelota debajo de la suela del botín, la lengua afuera y encorvarse ligeramente para, gracias a su centro de gravedad bajo, salir disparando a una nueva gambeta.

Observa a Thiago Almada y Ángel Correa pero por su guapeza y atrevimiento se reconoce en el primer Carlos Tevez. El joven futbolista de Colón es una de las grandes promesas del fútbol argentino; ya fue sondeado por Boca y River. Parece delantero, pero dice ser un diez de toda la vida: “Me siento más enganche, ahora un mediapunta. En inferiores jugué toda mi vida detrás del 9 así que me siento más enganche” , contó en una entrevista con TyC Sports.

Comenzó jugando en el club de barrio Corinthians Santa Fe, pero cuando tenía once años el club fundió y se quedó con el pase en su poder. Se probó en Unión, lo aceptaron pero una semana más tarde fue a Colón y no se movió más de allí. Destacó tanto en Santa Fe que lo citaron para jugar con Argentina en la Sub 15 y Sub 17, donde tuvo la experiencia de estar con el que, por ahora, dice ser su entrenador favorito: Pablo Aimar .

Debutó en el fútbol argentino el 2 de noviembre de 2019 frente a Atlético Tucumán. Entró a los 71 minutos y no pudo ayudar a torcer el 2-0 en contra, pero 230 minutos después tendría revancha: anotaría su primer gol profesional para liquidar el partido ante Defensa y Justicia.

En febrero de 2020 firmó su primer contrato profesional que lo hace jugador de Colón hasta diciembre de 2023. Además tiene una cláusula de blindaje que, en caso de venta, dejaría diez millones de dólares limpios a los santafesinos . Hasta su explosión, la oferta más concreta que llegó por Facundo Farías fue de Orlando City, pero fue desestimada. También, aparentemente, hubo sondeos de equipos italianos.

Es difícil para el protagonista ser ajeno a los rumores, por eso busca ayuda externa: “En Colón no tenemos psicólogos deportivos. He ido en inferiores y me ayudó muchísimo. Ahora estoy tratando de retomar. Es importante, más que nada cuando pasan cosas buenas y se rumorean transferencias o compras, para mantener la cabeza fría” , expresó a Tiempo Argentino.

Su aparición fue importante en la Copa de la Liga 2021 que ganó Colón. Lamentablemente se perdió la final por COVID. Fueron momentos complejos de sobrellevar para el juvenil, mucho más por cómo se dieron las cosas: desde la clínica primero le informaron que había dado negativo, pero se confundieron de Farías, poniendo en riesgo a todo el plantel.

Durante la segunda mitad de 2021, dio un salto cualitativo interesante, notándose su maduración. Ya sin tener que compartir el frente de ataque con Pulga Rodríguez, a la gambeta y verticalidad le agregó un repertorio de asistencias y peligrosidad. En la primera fecha sus aceleraciones fueron claves para la victoria 2-1 en el Monumental , jugando 75 minutos con un jugador menos. Y en la fecha 13, en la derrota de Colón 1-0 en La Bombonera, estuvo muy cerca de igualar el marcador luego de una gambeta a Advíncula; Izquierdoz logró bloquear el remate cuando Rossi había quedado vencido. Esa misma noche conoció a Juan Román Riquelme , que entre foto y regalo de camiseta le dijo "vos tenés que venir a jugar para nosotros".

El principal rumor que había en torno a su figura era el marcado interés del vicepresidente de Boca. Sin embargo, la principal traba está en lo económico, puesto que los dirigentes sabaleros piden 10 millones de dólares, que es el total de la cláusula de rescisión firmada en febrero de 2020 o, en su defecto, 7 millones por el 70%. Aunque reconoció que le gustaría jugar en Boca, el futbolista ya ha manifestado que no vería con malos ojos ponerse la banda: "Me gustaría ser dirigido por Marcelo Gallardo, lo dicen todos que es el mejor técnico del fútbol argentino, así que sería una linda experiencia".

El 23 de diciembre dejó claro que necesita subir un escalón: “Tengo ganas de dar un salto, de progresar”. Tiene las cosas claras, su idea es llegar a un club grande del país para luego dar el salto a Europa. El mismo día, su representante, Martín Sendoa, dejó en claro que es concreto el interés de los dos clubes más importantes de Argentina. "Estamos 50 y 50: Boca llama, pero River está haciendo lo suyo", indicó en charla con TyC Sports y aunque señaló que "River está hablando con Colón", remarcó que "Boca va a la carga".

Sin embargo, durante el mercado cada día que pasaba se encontraba una nueva declaración de quien también es su padre adoptivo: que "el llamado de Riquelme no le movió el piso", que "Vignatti le confesó que tiene acuerdo con River", que Boca "presentaría una oferta superadora", que "si arranca la pretemporada en Colón se queda a jugar la Copa" y la última, que "me llamó un argentino que vive en España, interesado en Facundo. Es exjugador y jugó en el Atlético Madrid".

Finalmente se quedó en el Sabalero. Al comienzo le costó ingresar en el engranaje de Julio César Falcioni, el nuevo entrenador del club, y alternó titularidad con suplencia. No lo tomó a bien, pero terminó el semestre siendo clave para que los santafesinos pasen a octavos de final de Copa Libertadores.

Llegando al tramo final del 2022, tuvo una pésima noticia: sufrió la rotura parcial del ligamento cruzado anteroexterno de la rodilla derecha. Tras la operación debió estar seis meses sin jugar. Su nombre poco a poco comenzó a ser menos escuchado, a pesar de todavía tener una corta edad.

Ahora, a mediados del 2023, parece que su próximo destino será tirar paredes con Lionel Messi. Es que Inter Miami está muy cerca de adquirir su ficha por 5 millones de dólares y cerca de 2 millones en bonus alcanzables.

Facundo Farías es un jugador vintage, una reliquia del fútbol argentino que fue y que gracias a este prototipo de futbolistas vuelve a ser. Le gusta que lo emparenten con el fútbol de antes, con la esencia de potrero. En la pantorilla derecha tiene tatuado a su ídolo, Diego Maradona , levantando la Copa del Mundo. En una publicación en su Instagram, acompañó una foto de su tatuaje con la siguiente frase: “El fútbol es presente. Lo que hiciste ayer no importa, lo que va a pasar todavía no pasó. Todos los días son una nueva oportunidad de crecer y querer mejorar y demostrar de lo que eres capaz. Alguien te puede estar mirando”.