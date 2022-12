Quién es David Priestley, el psicólogo del Dibu Martínez desde que jugaba en el Arsenal

El arquero de Argentina comenzó en 2018 a tratar su salud mental y fue determinante para llegar a su selección y hacerse fuerte en su puesto.

"El técnico dijo que tenían ventaja en los penales, yo lo ví, le saqué captura, lo guarde en el celular y se lo mostré a Martin​ ​​​​​​(Tocalli, entrenador de arqueros), a mi psicólogo y dije: prendió la dinamita". Así respondió Emiliano "Dibu" Martínez cuando terminó la tanda de penales ante Países Bajos y los jugadores argentinos no paraban de reaccionar y festejar con euforia ante sus pares de Holanda y su entrenador, Louis Van Gaal.

No es la primera vez que el 1 de Argentina menciona a su terapeuta. Luego de la derrota ante Arabia Saudita por 2-1 en el debut mundialista de la selección, Dibu dijo: “Sufrí mucho estos días, no pude dormir, hablé mucho con mi psicólogo porque que me pateen dos veces y me metan dos goles es difícil de tragar; sé que tengo a 45 millones de argentinos atrás mío y les podría haber dado más”

¿Quién es el psicólogo del Emiliano Martínez?

David Priestley es el profesional que está detrás de la mente del guardamente argentino y de otros deportistas de élite. Dibu lo conoció durante su paso por el Arsenal en donde el terapeuta era el responsable del Departamento de Psicología y Desarrollo Personal de los equipos masculino y femenino del club de Londres.

Métodos y otros pacientes

Entre los nombres destacados que pasaron "por el diván" de Priestley se destacan Arsene Wenger, histórico entrenador de los Gunners y Peter Cech, ex arquero que destacó que David lo ayudó a "dar lo mejor en todos los roles como arquero y entrenador y más allá" de eso.

Fuera del fútbol, Sam Stanley, jugador de rugby del equipo británico Saracens, contó que Priestley fue una pieza fundamental en su recuperación mental cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda apenas meses después de sumarse a la sub-20 de la selección inglesa.

El método utilizado no fue convencional, el psicólogo lo hizo realizar varias actividades como ir a cantar para personas sin hogar y hablar con ellas. "Al final de la noche, mi cabeza daba vueltas. Nunca esperé salir sintiéndome tan inspirado y como si me hubieran dado una nueva oportunidad de vida” contó tiempo después. Priestley buscó que el jugador valore sus privilegios y que entienda cuán pequeños son sus desafíos en relación con los demás.

Volviendo al fútbol y de nuevo en Arsenal, el psicólogo de Dibu tuvo una idea que le provocó varios cuestionamientos al por entonces entrenador Unai Emery. El terapeuta invitó a que los empleados del club les dieran a los jugadores una charla antes de cada partido, para que todos se sintieran incluidos. Luego de caer ante Crystal Palace, las críticas llovieron sobre el entrenador y el método de Priestley.

Según el perfil de Linkedin del psicólogo, en octubre de 2020 dejó de trabajar con el Arsenal para convertirse en un consultor independiente. Así es como sigue su relación con Dibu Martínez desde su salida de los Gunners. “Me cambió mucho. Me prepara para cada partido. Hablamos dos o tres veces por semana antes de un partido. Mi cabeza está más centrada que nunca, gane o pierda”. Aunque a veces no parezca ser el más cuerdo del mundo, la entereza que tiene el número 23 de Argentina para ponerse bajo los tres palos es indiscutible.