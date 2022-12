El canterano de 19 años se ha hecho un hueco en el primer equipo de la mano de Sampaoli y marcó un gol en su debut.

Carlos Álvarez Rivera (Sánlucar La Mayor, 2003) lleva años siendo una de las grandes perlas de la cantera del Sevilla. El mediapunta lleva años llamando la atención de técnicos y aficionados y a los 19 años llegó su momento de dar su salto al primer equipo.

Quién es Carlos Álvarez, el prometedor delantero del Sevilla

El atacante lleva toda su vida deportiva jugando en el club de Nervión, del que es aficionado desde niño y dónde ha ido quemando etapas a un ritmo prodigioso y meteórico. El jovencísimo canterano fue saltando etapas y comenzó a jugar en el Sevilla Atlético en 2019 cuando acababa de cumplir sólo 16 años.

Tras tres años en el filial y más 70 partidos entre Segunda B, Primera y Segunda Federación, Álvarez debutó con el primer equipo el 21 de diciembre de 2022 en la Segunda Ronda de la Copa del Rey ante el Juventud de Torremolinos.

El mediapunta aprovechó las bajas de Sampaoli en ataque para colarse como titular en el once jugando de falso 9 y sus sensaciones no pudieron ser mejores. El jovencísimo futbolista disputó 76 minutos, marcó el 0-1 y generó varias ocasiones de gol, especialmente, una en la que dejó solo a Rafa Mir.

Tras cumplir el gran sueño de su vida, Álvarez aseguró que "me he sorprendido al jugar desde el inicio. Llevo en el Sevilla desde los 6 años y ha sido un sueño, me gustaría dedicarle el gol a mi familia, que siempre me han apoyado en los buenos y malos momentos". Sobre el encuentro en sí, el canterano destacó que "era un partido en el que teníamos que hacer las cosas bien y creo que el equipo ha trabajado bien y hemos sabido aprovechar las oportunidades. Estoy muy contento porque Sampaoli me haya dado la oportunidad de debutar con el club de mis amores, una camiseta la guardaré para mí y otra para alguien importante de mi familia".

Con gusto por el regate, capacidad para caer a banda y facilidad para encontrar el último pase, Carlos Álvarez lleva años siendo un habitual en los entrenamientos del primer equipo pero de la manos de Julen Lopetegui sólo había tenido alguna opción en partidos amistosos. El vasco había decidido tener paciencia y que el jugador se siguiera formando el filial y con sus aparaciones en la Youth League, donde el curso pasado lideró a su equipo hasta los cuartos de final y firmó una impresionante actuación ante el Rangers en octavos en un campo embarrado.

Con la llegada de Sampaoli, Álvarez se convirtió en un fijo en los entrenamientos aunque el argentino pidió tiempo para la perla canterana. El técnico de Casilda aseguró que lo conocía de haber hecho el análisis previo de la plantilla y quería verlo de cerca pero sin la exigencia aún de cargar en su espalda el mal momento que atravisa el equipo.

Sin embargo, las bajas le han abierto las puertas del equipo y Sampaoli quedó satisfecho con su actuación de falso 9. "Tuvo un buen partido en una cancha muy compleja para él, porque necesita una buena cancha. Hizo un gol, está creciendo, aprovechando las circunstancias y la posibilidad que le da el equipo. Seguiremos viendo su evolución para ver si puede aportar de cara a LaLiga".

Tras dar su primer paso en la élite, el reto será mantenerse y Carlos Álvarez ha despertado unas expectativas altísimas para que al fin un canterano se asiente en un equipo en el que el único canterano asentado en el primer equipo ya tiene 37 años.