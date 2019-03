¿Quién es Andriy Lunin y por qué lo fichó el Real Madrid?

Goal Rusia hizo un análisis del joven portero ucraniano cuando fichó por los blancos el verano pasado; este martes fue clave para el Leganés en Copa.

Las negociaciones serias sobre un posible traspaso al exterior de Andriy Lunin comenzaron el invierno pasado y solo aumentaron en frecuencia cuando se avecinaba el verano de 2018. Parecía que estaba siendo vinculado a casi todos los clubes en Europa, desde la Real Sociedad hasta la Juventus y Liverpool. Sin embargo, Andriy fichó por el Real Madrid en junio y este martes fue clave para que el Leganés pase a los octavos de final de la Copa del Rey, deteniendo un penalti a Bebé, del Rayo Vallecano, en la primera parte.

Andriy Lunin, el portero del futuro del Real Madrid, debuta con el Leganés

La temporada 2016-17 fue una pesadilla para el Dnipro, uno de los clubes más grandes de Ucrania. El finalista de la Europa League de 2014-15 había sufrido desde entonces enormes pérdidas financieras y se dirigía hacia el abismo, ya que sanciones de la UEFA causaron que el club fuera descendido hasta la Tercera División. Pero incluso esta desgracia tuvo un lado positivo en la forma de una gran cantidad de talentosos jugadores jóvenes. El portero Andriy Lunin se destacó entre ellos.

Hizo su debut para el Dnipro en octubre de 2016, a la tierna edad de 17 años, en un juego contra Karpaty. Desde ese momento fue irremplazable como el número 1 del equipo.

"Conozco a Andriy desde que tenía diez años, he seguido toda su carrera. Así que no me sorprendió su confianza en el campo. No jugó a menudo con las reservas, pero sabíamos de lo que era capaz y confiamos en él para jugar en el primer equipo. Nos agradó su debut. El equipo sintió que fueron respaldados por un portero que juega bien con sus pies, se compromete con confianza y da señales para su defensa", dijo el entrenador del Dnipro Dmytro Mykhaylenko después del partido.

Después del descenso del Dnipro de la Premier League, Lunin y otros cuatro jugadores (Oleksandr Svatok, Yevhen Cheberko, Vladyslav Kocherhyn y Maksym Lunyov) fueron transferidos al Zorya Luhansk, firmando un contrato de dos años.

A Zorya no se le puede llamar un club grande en Ucrania, –por lo general termina peleando por un lugar en la Europa League–, pero para los jugadores ucranianos jóvenes es el mejor lugar para desarrollarse. El nuevo lugar de Lunin entre los palos en Zorya le dio la oportunidad de jugar en la UEL, que se convirtió en un momento clave en su incipiente carrera.

Andriy jugó con confianza, lo que se demostró especialmente en el partido contra el Athletic Club. El equipo de Luhansk fue capaz de registrar su primera victoria en la fase de grupos de la Europa League, ganando 1-0, y el resultado se debió en gran parte a las hazañas de Lunin. El portero realizó cinco atajadas y se ganó un lugar en el Equipo de la semana de la competición.

Ese invierno, Lunin estuvo vinculado a la Real Sociedad. La transferencia no se materializó, pero estaba claro que Andriy se mudaría en el verano. Muchos jugadores a menudo dejan al Zorya para fichar por equipos europeos sólidos: Oleksandr Karavayev fue al Fenerbahce de Dick Advocaat y Dennis Bonnaventure se trasladó al Brugge. Sin embargo, en el caso de Lunin, solo una liga superior sería suficiente.

Cuando el CEO de Zorya, Serhiy Rafailov, anunció que "Lunin ha atraído el interés de clubes incluso más grandes que Liverpool e Inter", la gente simplemente se rió. Sin embargo, esto resultó ser cierto: Zorya se lo vendió al Real Madrid y logró completar la transferencia más grande de un jugador ucraniano desde que Dmytro Chygrynskiy cambiara al Shakhtar por el Barcelona.

Pudo haber sido antes pero, según pudo saber Goal, Zidane tenía 'bloqueado' el fichaje de Lunin. El entonces técnico blanco consideraba que ya tenía a sus porteros: Keylor, Casilla y Luca Zidane. Por la misma razón que no quiso a Kepa. Creía que no necesitaba más.

Lunin tiene grandes reacciones y un fuerte rechace, pero no siempre es confiable en sus salidas; esto es algo en lo que tendrá que trabajar. Pero probablemente su mejor cualidad es su frialdad bajo presión. Para muestra un botón: el Rayo estaba por marcar el 1-1 que hubiera supuesto la eliminación del Leganés en la Copa del Rey, pero Lunin detuvo el remate de Bebé.

La importancia de la psicología ya se hizo evidente en el caso del antiguo portero de Dnipro, Denys Boyko. En 2015, arrastró a Dnipro a la final de la Europa League y fue candidato para el Equipo del Año de la UEFA, pero pasó a fracasar en Besiktas y Málaga. Y no hay necesidad de recordar el tiempo de Maksym Koval en el Deportivo.

El portero más joven en la historia de la selección nacional ucraniana necesitaba fichar por el Real y ser visto por el cuerpo técnico del equipo, aunque no estuviera listo para reemplazar a Keylor Navas ni para detener los rumores que vinculaban a Alisson y a Thibaut Courtois con el club capitalino (acabó llegando el belga).

La mejor opción para Andriy, de 19 años, iba a ser un préstamo. Y apareció el Leganés, donde tampoco pudo hacerse todavía un lugar en el equipo titular en LaLiga (sí en Copa). Si Lunin juega y se desarrolla, entonces el Madrid tendrá a su disposición un gran portero o podrá venderlo con plusvalía. Si no, entonces Andriy tendrá mucho tiempo para regresar a Ucrania. Pero ahora eligió correr ese riesgo. Después de todo, la fortuna favorece a los audaces.