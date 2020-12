Quién es Alfonso Pastor, el joven portero del Sevilla

Tiene 20 años, mide 190 centímetros y es una de las promesas del club andaluz.

Alfonso Pastor no olvidará jamás este día: el 2 de diciembre de 2020, el joven portero, de apenas 20 años, se presenta oficialmente en el . Y lo hace frente al , ni más ni menos, y en un partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la .

El portero es titular porque Thomas Vaclik se ha lesionado en el calentamiento. El meta checo estaba llamado a ser titular, pero finalmente no saltó al césped.

¿Quién es Alfonso Pastor? Nació el 4 de octubre de 2000, en Bujalance, localidad de la provincia de Córdoba, y acaba de cumplir poco más de 20 años.

El portero lleva entrenándose con el primer equipo desde el pasado mes de mayo y ha sido habitual verle en entrenamientos y alguna convocatoria, especialmente, en competiciones europeas.

Pese a todo, Pastor no es el tercer portero del Sevilla ni el segundo. Bono, el titular habitual, dio positivo por Covid-19, Vaclik se lesionó en el calentamiento y Javi Díaz, canterano y habitual tercer portero, no puede jugar en la Champions League porque no puede formar parte de la lista B destinada a canteranos.

Además, Alfonso Pastor es el titular habitual del filial sevillista, el Sevilla Atlético que juega en Segunda División B y que adiestra el exjugador Paco Gallardo. Esta temporada ha jugado 4 partidos y ha encajado 8 goles.

Siete años en el club

El portero llegó al club en 2013 cuando sólo era un infantil y poco a poco ha ido creciendo en los escalafones hasta ser titular en el Sevilla y el debut ante el Chelsea con el primer equipo en todo un partido de la UEFA Champions League.

“Llevo en el club siete años y como quien dice el Sevilla es mi vida. Me lo han dado todo y me han educado aquí. Me encanta vivir aquí, estoy cerca de casa y hecho a esta vida. Estoy preparado para lo que se me presente, tengo años de contrato y no sé qué pasará. Si tengo que jugar el año que viene en el filial lo haré encantadísimo de la vida y si no, lo que vaya viniendo”, aseguró en junio un portero que ya ha cumplido el siueño de cualquier canterano sevillista.

Una promesa que ya sabe lo que es ganar en Europa

Una curiosidad: Pastor es considerado campeón de la al estar anotado en la fase final del torneo 2019-2020. Estuvo en Colonia.