¿Quién es y dónde juega Azzedine Ounahi, el '8' de Marruecos que Luis Enrique no conocía?

El futbolista africano, que jugaba en la Tercera División de Francia hasta la temporada pasada, deslumbró al técnico asturiano en octavos.

Uno de los momentos más destacados de la última rueda de prensa que Luis Enrique Martínez ofreció en el Mundial de Qatar 2022 fue cuando tuvo que elogiar a un futbolista de Marruecos cuyo nombre no recordó. Se trata de Azzedine Ounahi.

¿Quién es y dónde juega Azzedine Ounahi, el '8' de Marruecos que Luis Enrique no conocía?

"Me ha sorprendido gratamente el número '8', no me acuerdo cuál es el nombre, lo siento... Madre mía, ¿de dónde sale ese muchacho? Juega muy bien, me ha sorprendido… Lo de Achraf y Ziyech es evidente, a En-Nesyri y Amrabat los conocemos muy bien... Pero (Ounahi) no ha parado de correr, tiene que estar destrozado. Me ha sorprendido gratamente, lo he hablado con el staff. Espectacular", admitió Luis Enrique minutos después de que la Selección España cayera en los penaltis y se despidiera en octavos de final de la Copa del Mundo.

Pues el '8' de Marruecos es Azzedine Ounahi. Tal y como dijo Luis Enrique, el futbolista africano dio un recital ante España. Nacido el 19 de abril de 2000, tiene apenas 22 años y juega en el Angers, equipo que actualmente ocupa la última posición de la Ligue 1 de Francia, competición que no televisan en España.

Lo curioso es que Ounahi jugaba en la Tercera División gala hasta hace siete meses, aunque ya era una pieza importante para el combinado de Walid Regragui incluso antes de llegar a la élite.

El Angers lo fichó para la actual temporada a cambio de 350 mil euros prodecente del US Avranches. En el conjunto de la Ligue 1 lleva 14 partidos en los que ni marcó ni asistió (1.104 minutos, una cartulina amarilla).

Con un valor de mercado de 3,5 millones de euros para "Transfermarkt" (portal especializado en fichajes), el mediocentro nacido en Casablanca ha disputado hasta ahora 357 minutos en el Mundial de Qatar, repartidos de la siguiente manera: 82' ante Croacia, 78' ante Bélgica, 77' ante Canadá y 120' ante España.

Sorprende, en ese sentido, que Luis Enrique no recordara el nombre de uno de los futbolistas con más minutos en la Copa del Mundo para Marruecos, último rival de La Roja en Qatar.