Quedan pocas entradas para el clásico paraguayo

El tradicional cruce del fútbol guaraní será el próximo domingo 24 de noviembre, en el estadio de Olimpia.

Desde Para Uno informaron este miércoles que la mayoría de las entradas disponibles para el clásico de la Fecha 17 del torneo Clausura ya están en manos de los hinchas.

Eduardo Melgarejo, el Director de Comunicaciones de Olimpia, informó a la AM730 que cerca del noventa por ciento de las localidades han sido ubicadas.

"Estamos superando las 16 mil entradas vendidas y canjeadas. Nos sobran 790 entradas a plateas y en Cerro se vendió el 50 por ciento de las entradas. Para la gente de Cerro Porteño vamos a extender más los días de venta”, manifestó Melgarejo.

El funcionario de la entidad olimpista recalcó que la seguridad será plena para todo el día del clásico. "No se va a ingresar con comida, ni con bebidas, tampoco con paraguas ni termos. Por favor que la gente no venga alcoholizada porque no va a entrar. Los controles van a ser estrictos”, advirtió.

“Tenemos un buen equipo de reconocimiento facial y la persona que arroja algo al campo de juego, no va a ingresar nunca más a Para Uno”, agregó.

Por su parte, el arquitecto Luis Vaesken, informó que están listos los nuevos palcos a ser destinados a los directivos de Cerro Porteño. "Vamos a tener dos palcos para 14 personas, con aire acondicionado y baños privados”, señaló.

Olimpia recibirá a su tradicional adversario en el estadio Manuel Ferreira, el próximo domingo 24 de noviembre, en un juego clave para los locales en su objetivo de obtener el tetracampeonato del fútbol paraguayo.