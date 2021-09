¿Qué jugadores de Chile podrían perderse el duelo frente a Colombia por acumulación de tarjetas?

Son nueve los futbolistas del equipo de Martín Lasarte los que están al borde de la suspensión si reciben cartulina amarilla frente a Ecuador.

Luego de caer frente a Brasil, en el Estadio Monumental, la Selección chilena visita este domingo a Ecuador en Quito con la obligación de sumar, para evitar una debacle en esta inédita triple fecha de las Eliminatorias sudamericanas camino a Qatar 2022.

El equipo dirigido por Martín Lasarte llega a esta cita con la presión de rescatar los tres puntos puesto que, con seis unidades, marcha séptimo en la tabla, merced a solo una victoria (2-0 vs. Perú), tres empates (Argentina, Colombia y Bolivia), y tres derrotas (Uruguay, Venezuela y la Canarinha).

Formación de Chile vs. Ecuador por las Eliminatorias: convocados, once y suplentes

Y para el compromiso ante los de Gustavo Alfaro, algunos futbolistas tendrán que tomar algunos resguardos puesto que podrían perderse el duelo frente a los pupilos de Reinaldo Rueda en Barranquilla del jueves 9. Y seis de ellos son fijas para el estratega oriental.

¿Qué jugadores están al borde de la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas?

Eduardo Vargas*

Gary Medel

Mauricio Isla

Arturo Vidal

Charles Aránguiz

Paulo Díaz

Claudio Baeza

Pablo Galdames

Sebastián Vegas*

Cabe recordar que no estarán presentes en el Estadio Rodrigo Paz Delgado Guillermo Maripán y Erick Pulgar, quienes fueron amonestados por el peruano Diego Haro. Al 81' el volante de la Fiorentina vio la cartulina luego de derribar a Neymar, mientras que en epílogo, 90'+6, el hombre del AS Monaco sentenció su suerte tras enfrascarse en una discusión con el astro del Paris Saint-Germain. Mientras que el defensa del Monterrey fue amonestado por una falta contra Ángel Mena, en el cruce ante la Tri, y no estará presente ante los cafeteros por doble amarilla. Misma situación del atacante del Atlético Mineiro quien vio la amarilla por falta sobre Carlos Gruezo.