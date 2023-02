¿Qué ha pasado en el Manchester City y por qué podría ser sancionado por la Premier League?

Las infracciones superan la centena a lo largo de los años y es de sobra conocida la situación que hubo con la UEFA hace no tanto

Por Juan Yagüe

El lunes saltó la bomba. La Premier League sacaba un comunicado anunciando que se habían reportado una serie de irregularidades de parte del Manchester City respecto a las normas de la competición entre las temporadas 2009/10 y 2017/18 (ambas inclusive). En el anuncio, también se detallaba, año a año y norma a norma, las infracciones cometidas por los Sky Blues. Por último, se hacía saber que la comisión que impartiría justicia sobre semejante embrollo era independiente de los clubes y también de la competición.

Hasta ahí toda la información en lo relativo a la Liga. Por su parte, los Citizens salieron en su defensa lamentando las acusaciones y dando la bienvenida a la imparcialidad de la comisión que decidirá la gravedad de semejantes asuntos. Un comunicado sucinto que concluía diciendo que esperaban que todo el entuerto, una vez terminado, dejara las cosas en paz de una vez por todas.

Fuera ya de oficialidades, cuesta pensar que un organismo como la Premier League vaya a realizar una publicación de tanto peso y reverberación ante uno de los equipos más grandes de su competición sin tener los cabos bien atados. Las infracciones superan la centena a lo largo de los años y es de sobra conocida la situación que hubo con la UEFA hace no tanto. En aquel momento, las causas quedaron sobreseídas por la tardanza en tratar el caso. Pero las infracciones existían.

En aquel momento, el Manchester City fue culpabilizado de inflar sus ingresos de patrocinio entre los años 2012 y 2016. Obtuvo una sanción de dos años sin participar en competiciones europeas y una multa cuantiosa de treinta millones de euros. Sin embargo, la intervención del TAS (Tribunal de Arbitraje del Deporte), alivió esa sentencia a una multa de diez millones y el permiso de seguir compitiendo a nivel continental.

En este caso, no se podrá dar ese escenario. No lo permite la normativa de la Premier League. Pero, sí que podrá haber apelaciones de cualquiera de las dos partes ante la primera sentencia. En otras palabras, este barullo de polémicas, acusaciones, abogados y culpables se alargará en el tiempo. Quién sabe cuánto y con qué final.

Pero, más allá de todo ello, habrá que plantearse de qué manera podrá afectar a la situación del club a corto y medio plazo. ¿Querrán sus estrellas continuar en el Etihad? ¿Firmar nuevos contratos? ¿Llegar nuevos jugadores acechando la posibilidad real del descenso?

En las últimas temporadas, la economía Sky Blue se había comedido mucho más con ventas de renombre (Zinchenko, Gabriel Jesús o Sterling) y una plantilla más corta de lo normal (sólo veinte jugadores del primer equipo). De hecho, los Citizens gastan menos dinero en salarios (353 millones) de libras) que Liverpool (368) o Manchester United (385 según Deloitte).

Quedan muchos meses para entrever quién es culpable y quién no. Lo que queda claro hasta ahora es que la Premier League ha sacado al tigre de la jaula y ahora no tiene otro remedio que cazarlo. Y si no lo hace, tanto su reputación como organismo de control como la propia competición, quedarán maltrechas por mucho tiempo. Se juegan mucho todos.