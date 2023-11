Qué dijo Juan Román Riquelme sobre la suspensión de las elecciones de Boca

El candidato a Presidente por el oficialismo compareció ante la prensa tras la suspensión de las elecciones.

Este martes 28 de noviembre, tras la denuncia de Andrés Ibarra, la jueza Alejandra Abrevaya ordenó suspender las elecciones en Boca que iban a celebrarse el 3 de diciembre. Ante los nuevos acontecimientos, Juan Román Riquelme habló en conferencia de prensa.

LAS DECLARACIONES DE JUAN ROMÁN RIQUELME EN VIVO

"Ojalá la Jueza hoy vuelva a firmar el papel, que mañana a la mañana tengamos la suerte de decirle a los hinchas que vamos a vivir una fiesta el día domingo. Tenemos todo preparado".

"Tengo que dar todo lo que tengo para que el hincha siga siendo dueño del club. Da rareza cuando una persona libremente da órdenes, y hay una jueza... Me parece que la que decide es ella. Ojalá este señor deje que los hinchas de Boca disfruten el domingo".

"Ojalá empiecen a preguntar cómo hicieron para habilitar 51.473 socios en ocho años. ¿No les parece raro?".

"Cuando uno se presenta de Presidente para un club tiene que tener en claro que tiene que representar a los hinchas. Él no quiere que los socios votos. Raro."

"Estamos ante las elecciones más claras de la historia de nuestro club. Estos señores quieren volver al club, privatizan el club y no se vota nunca más. Eso no puede pasar: el club es de los hinchas".

"Estos tres personajes se quieren agarrar el club para ellos, quieren que el Club Atlético Boca Juniors sea el primer club privatizado de nuestro país".

"¿Ganaremos las elecciones el domingo? Ojalá que nos dejen votar. Quieren que votemos el lunes, votamos el lunes. Les vamos a ganar todos los días, porque es el club del hincha. Se metieron con lo más sagrado".

"Desde el año 2000 al día de hoy, hace 23 años, nada me sorprende de esta gente. A mi familia tampoco, a la mamá tampoco. Me pidió que no afloje, que tengo que ganar las elecciones para que el hincha esté contento".