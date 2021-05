Diarrea mental



No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Si a Florentino Pérez se le ocurriese hacer defecar en público, creo que decenas de telepredicadores mediáticos matarían por ser los primeros de la fila y tener el inmenso honor de merecer la primera deposición presidencial. Exclusiva. Guardiola,siempre lúcido, retrató a los que se pasan la vida retratando al personal y se refirió a ellos como 'la central lechera'. Pelotas con el poderoso y rastreros con el débil. Su trabajo, realmente intenso, consiste en el dudoso arte de alabar sistemáticamente al equipo por el que orbitan los planetas sin dejar de arrojar porquería sobre el enemigo, que es todo aquel que no comulga con las encíclicas y sermones oficiales del poder. Asi funciona. El que se mueve no sale en la foto. Y el que se queda tiene espacio, silla y micrófono. Antes, fondo de reptiles. Ahora, reptiles de fondo. Bien me quieres, bien te quiero, pero no me toques el pesebreo. La prensa succionadora del poder lleva años engrasando una perfeccionada máquina de estiércol. Una que presume de defender a su club cuando en realidad lo daña, una que insulta la inteligencia del aficionado al que se dirige y una que, por el mismo precio, avergüenza al periodismo mientras se llena la boca de hablar de periodismo. Líderes.

Trompeteros, telepredicadores, bocachanclas y monstruos de barraca de feria, unidos por su mediocridad y objetivo común, se han superado este curso . A través de los medios oficiales y oficiosos - cada día cuesta más trabajo distinguirlos-, los sumnistradores de estramonio, mamporreros y ultrillas de poca monta han batido su plusmarca de estupidez. En un alarde de creatividad jamás visto antes, han demostrado que Albert Camus tenía razón: la estupidez siempre insiste. Así que, en un curso donde el equipo que según ellos siempre tiene que ganar no lo ha hecho, han sacado disparado toda su munición para rubricar un ridículo esperpéntico. Sus balas de fogueo: excusas de mal pagador, lloros preventivos, pataletas arbitrales e interpretaciones torcieras de un reglamento que soban sin conocerlo. Más felices que una marrana en una buena charca, los creadores del Villarato y los apóstoles de la Superliga que iba a salvar al fútbol se han vuelto más victimistas que nunca y ha construido un relato de ciencia-ficción donde les roban, atracan, perjudican, boicotean y sabotean. Pobrecitos.

El ridículo de los telepredicadores ha sido tan espantoso que podría enmarcarse en el respetable negocio de los amigos de 'Cristalerías Chamberí' . La retahíla de sandeces ha sido espectacular. En enero decían que el Atleti era el favorito y que debía reconocerlo porque lo contrario era tener mentalidad de perdedores, se mofaban del 'SuperAtleti' del 'SuperCholo', decían que ganaría la Liga de calle y que si no lo hacía, sería un fracaso de Simeone, ese señor de negro al que desprecian desde aquel famoso 'no consuman'. Cuando avistaban el santo grial y tenían el liderato a tiro de piedra, vuelta de tuerca. Dijeron que las cuentas salían, que el Atleti se desinflaría, que el 'Pupas' se lo haría encima, que se disparaba el 'cagómetro', que era como una aspirina efervescente, que había que poner al Cholo en la frontera por cagón y que el Atleti perdería una Liga... que ellos mismos le habían dado por ganada. Pura diarrea mental. Genios .

El artículo sigue a continuación

Cuando hacía frío por el Metropolitano, la presión aumentaba y los lobos bajaban con bufanda, muchos salivaban. ¿El problema? El Atleti aguantó de pie. Y como aquello era malo para el negocio, vendía poco y la audiencia quiere lo que el poder dice que quiere, el ruido se volvió insoportable y el disparate mutó en histeria. No se podía consentir perder una Liga que sólo podía perder el Atleti, así que había que remar. Manos a la obra. Con el contenedor de bilis a reventar, la máquina de esparcir porquería puso el ventilador en marcha. Fuego a discreción: competición adulterada, la mano de Militao, la mano de Felipe, 'Manos Limpias' o "Manu Chao". La zona DOGSO, Herández Hernández, Mateu Lahoz, Velasco Carballo, el saldo arbitral y que si la abuela fuma. La intolerable pausa de hidratación ideada por 'FontVella'en un complot mundial, el mencionado 'pacto de Pucela' y las líneas del fuera de juego que se creen o no se creen dependiendo de a quién beneficien. Penaltis que son, tambíen los que no son, los que le pitan a los demás y los que nos les deberían pitar, los que se deben repetir o no, los que se deben pitar a gusto del consumidor y por supuesto, el gran culpable de todo, el VAR, la herramienta que funcionaba como un reloj suizo cuando su equipo ganaba y ahora es un escándalo. Caray.

Batido el récord mundial de diarrea mental y habiendo pasado del cacareado 'doblete' al definitivo 'nadaplete', la central lechera seguirá insistiendo . Con el rigor periodístico propio de Mortadelo y Filemón, agencia de información, continuará sin desmayo, de disparate en disparate, hacia su la victoria final. En caso de duda, periodismo. Que el Atleti haya sido campeón es un fallo del sistema, una anomalía en "Matrix". Un crimen intolerable que no se puede permitir. Hay que huír hacia adelante. Habría sido todo más fácil con dejar de echar espuma por la boca con la clasificación y vomitar como la niña del 'El exorcista' cada vez que se pronuncia la palabra Simeone. Igual habría sido más sencillo decir la verdad, aunque vendiese menos. O al menos, articular un discurso con un mínimo de coherencia. Por ejemplo, habría bastado con decir que no siempre se puede ganar, que su equipo hizo un gran esfuerzo sufriendo sesenta lesiones, que nunca se rindió, que llevó al Atleti al límite y que el equipo del Cholo mereció el título porque no cedió. Habría bastado tener un poco de humildad, pero "Matrix" sabe que, a estas alturas de esperpento, ya no hay vuelta atrás. Es lógico. Si la humildad les persiguiera, no les alcanzaría jamás.

Rubén Uría