Previa del Inglaterra vs España de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Inglaterra vs España: detalles del partido

UEFA Nations League A - Jornada 1 26 sept 2026 - 14:45 Wembley

Inglaterra y España comenzarán el 26 de septiembre de 2026 a las 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Revancha de altos vuelos en el Grupo A3

Inglaterra regresa a Wembley Stadium para recibir a la campeona del mundo, España, en la jornada 1 de su campaña 2026/27 de la UEFA Nations League en el Grupo A3. Después de lograr un tercer puesto de muchos goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Inglaterra de Thomas Tuchel aspira a lanzar un mensaje contundente en su estreno en casa. Para España, viajar a Londres justo después de su victoria en el Mundial supone una oportunidad inmediata de hacerse con el control en un grupo competitivo junto a Croacia y Chequia.

Getty Images

Un thriller goleador cierra el Mundial

Inglaterra afronta el gran partido del sábado tras una campaña que le dio la medalla de bronce en Norteamérica. Después de ajustadas victorias en las eliminatorias que la llevaron a semifinales, Inglaterra cerró su torneo con un dramático triunfo por 6-4 ante Francia en el partido por el tercer puesto. Bukayo Saka, Jude Bellingham y Declan Rice siguen siendo el eje del bloque inglés, dando al equipo local una gran amenaza ofensiva de cara a la Nations League.

Getty Images

La campeona del mundo viaja a Londres

España viaja a Londres como la mejor selección del mundo tras su triunfo en el Mundial de Norteamérica. El equipo de Luis de la Fuente completó un torneo veraniego impecable, apoyándose en Rodri y Pedri en el centro del campo junto al desborde por bandas de Lamine Yamal y Nico Williams.

Duelo táctico entre potencias europeas

Los enfrentamientos entre estas dos naciones arrastran una rica historia reciente, incluida la ajustada victoria de España en la final de la Eurocopa 2024. La unidad central de Inglaterra, formada por Jude Bellingham, Declan Rice y Phil Foden, intentará romper el ritmo de España en el centro del campo. Mientras tanto, España confiará en su fluidez técnica, la presión y la rapidez por las bandas para desarmar la línea defensiva inglesa. Con el impulso inicial del Grupo A3 en juego, el duelo del sábado promete una intensidad de primer nivel desde el pitido inicial.

Posibles onces iniciales

Inglaterra: Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, O’Reilly; Anderson, Scott; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

España: Simon; E Garcia, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, N Williams; Oyarzabal

Noticias de los equipos y convocatorias

Thomas Tuchel no ha confirmado una alineación probable para Inglaterra, pero la plantilla ha experimentado cambios significativos. Trent Alexander-Arnold y Cole Palmer han vuelto a ser convocados, mientras que se espera que Tino Livramento se retire tras sufrir una nueva lesión en un entrenamiento del Newcastle, lo que deja a Tuchel con pocas opciones en el lateral. Todas las noticias del equipo y cualquier otra actualización se confirmarán más cerca del inicio del partido.

Luis de la Fuente ha dado una convocatoria de 26 jugadores para los partidos de la Nations League. Fermin Lopez y Dean Huijsen regresan al grupo, y la campeona del mundo busca trasladar el impulso del Mundial al nuevo ciclo de competición. Se añadirán más detalles sobre la alineación cuando estén disponibles.

Forma

Inglaterra llega a este partido tras haber ganado cuatro de sus últimos cinco encuentros, con su única derrota ante Argentina en la semifinal del Mundial. El equipo de Tuchel venció a Francia por 6-4 en su compromiso más reciente y también se deshizo de Noruega, México y RD del Congo durante su recorrido en el torneo, marcando 11 goles en esos cinco partidos y encajando seis.

Los últimos cinco partidos de España cuentan una historia completamente distinta. El equipo de De la Fuente ganó los cinco sin conocer la derrota, con siete goles a favor y solo dos en contra. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 sobre Argentina en la final del Mundial, y no perdió ni un solo partido durante todo el torneo.

Historial de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas dos selecciones llegó en la Eurocopa 2024, donde España derrotó a Inglaterra por 2-1. Si se observan los últimos cinco duelos directos, España presenta un balance global mejor, aunque Inglaterra sí ganó por 3-2 en Sevilla durante la Nations League 2018-19. Ambos equipos también empataron 2-2 en un amistoso en noviembre de 2016.

Clasificación

Grp. 3 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Croacia CRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Chequia CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Inglaterra ING 0 0 0 0 0 0 0 0 4 España ESP 0 0 0 0 0 0 0 0 Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso



