Pretemporada del FC Barcelona 2023: cuándo empieza, partidos amistosos, fichajes, plantilla, viajes y lugares de concentración

El Fútbol Club Barcelona quiere que la temporada 2023-2024 sea la del levantamiento en Europa. El equipo azulgrana intentará reeditar los títulos de Liga y Supercopa y también volver a ganar la Copa del Rey, pero sobre todo, intentará volver a sentirse importante en Europa, dónde ha caído en las dos últimas temporadas en la fase de grupos de la Champions League.

Pretemporada del FC Barcelona 2023: cuándo empieza

El Fútbol Club Barcelona iniciará la preparación de la temporada 2023-2024 el próximo 10 de julio de 2023. Ese día pasarán las pruebas médicas correspondientes e inciarán los entrenamientos en la ciudad deportiva de Sant Joan Despí antes de desplazarse a Estados Unidos.

Pretemporada del FC Barcelona: viajes y lugares de concentración

El primer equipo masculino del FC Barcelona repetirá el destino del verano pasado y viajará de nuevo a los Estados Unidos para realizar la gira de pretemporada, el BARÇA ON TOUR: US 2023, donde disputará un total de cuatro partidos, todos contra rivales europeos. Los dos primeros partidos se jugarán en el estado de California; el 22 de julio ante la Juventus, en la localidad de Santa Clara, en la Bay Area de San Francisco, y el 26 de julio ante Los Angeles contra el Arsenal FC, mientras que en los dos últimos los azulgranas visitarán las localidades de Dallas, Texas, donde se enfrentarán al Real Madrid el 29 de julio, y Las Vegas, donde el 1 de agosto concluirán la gira con un partido ante el AC Milan. Si el US Summer Tour 2022 tuvo como destino principal la costa este del país, con partidos en Miami y Nueva York -también se jugó en Las Vegas y Dallas- ciudades que acogieron el grueso de las actividades institucionales y sociales, este año el FC Barcelona cambia de ámbito geográfico y se trasladará principalmente a la costa oeste, done se concentrará la mayor parte de las actividades de promoción del Club y donde el equipo de Xavi Hernández disputará tres de los cuatro partidos programados.

Pretemporada del Barcelona: partidos amistosos

Partido Fecha Hora Sede Barcelona vs. Juventus 22/07/2023 Por determinar Levi's Stadium, San Francisco Barcelona vs. Arsenal 26/07/2023 Por determinar BMO Stadium, Los Ángeles Barcelona vs. Real Madrid 29/07/2023 Por determinar AT&T Stadium, Dallas Barcelona vs. Milan 01/08/2023 Por determinar Allegiant Stadium, Las Vegas

Pretemporada del Barcelona 2023: fichajes y plantilla

El Barcelona por ahora únicamente ha anunciado un fichaje: el de Ilkay Gundogan. Lo normal es que de aquí a que comience la temporada haya más llegadas, por lo que los culés deberán estar atentos al mercado de fichajes.

Porteros: Ter Stegen e Iñaki Peña.

Defensas: Araujo, Koundé, Eric García, Christensen, Marcos Alonso y Balde.

Centrocampistas: Gundogan, Pedri, Gavi, De Jong, Kessié y Sergi Roberto

Delanteros: Lewandowski, Raphinha, Dembélé, Ansu Fati y Ferran Torres.