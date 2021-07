El Millonario regresó de la etapa más intensa de la preparación en Orlando y, con el cambio de las disposiciones, se debe encerrar una semana.

La pretemporada de River en Orlando había llegado a su fin con todos los objetivos cumplidos. El Millonario trabajó prácticamente sin contratiempos, pudo disputar tres amistosos que terminaron todos en victoria y el plantel completo se vacunó contra el coronavirus. Sin embargo, a la hora del regreso al país surgió un inconveniente que no estaba en los planes: los cambios en las disposiciones gubernamentales para los viajeros que ingresan al país obligan a que el plantel deba cumplir un estricto aislamiento de siete días, que en principio complica la preparación del partido frente a Argentinos por la Copa Libertadores, previsto para el miércoles de la próxima semana.

Antes de partir rumbo a Estados Unidos, la dirigencia había acordado un permiso especial para que el plantel no tuviera que pasar por la cuarentena obligatoria y pudiera continuar con sus trabajos en el predio del Millonario en Ezeiza. Sin embargo, cuando la delegación ya se encontraba en suelo norteamericano, el Gobierno decidió incrementar los controles para quienes regresan, en busca de retrasar la llegada de la variante Delta del coronavirus, y el acuerdo original quedó sin vigencia.

El artículo sigue a continuación

Los dirigentes del club de Núñez intentaron hasta último momento conseguir que no se cumpla con el aislamiento, basados en en argumento de que las delegaciones deportivas se encuentras exceptuadas de las medidas (tal como sucede, por ejemplo, con la Selección argentina cada vez que retorna tras jugar un partido en la Copa América), pero desde el ministerio de Turismo y Deportes dejaron en claro que ese punto no aplica en este caso: "River deberá cumplir con el aislamiento. No respetaron la burbuja sanitaria", explicó Matías Lammens en diálogo con radio La Red. ¿A qué se refiere el ministro? A que durante su estadía en el ESPN Sports Complex, la delegación millonaria recibió distintas visitas -como la de Gonzalo Higuaín-, los jugadores y Marcelo Gallardo brindaron entrevistas mano a mano a distintos periodistas y hubo contacto cercano con los hinchas que se acercaron hasta el lugar en busca de una foto.

Mientras tanto, el Muñeco intentó disimular la bronca con la situación antes de emprender el viaje de regreso: "Esto nos cambia todo, de haberlo sabido nos preparábamos. Nos fuimos con una idea y ahora nos encontramos con otra. Pero bueno, tendremos que adaptarnos a las cuestiones que correspondan”, le dijo al programa River Monumental. "No voy a hablar del tema, los que tienen que hablar son nuestros directivos, que fueron los que de alguna manera hicieron el acuerdo para que nosotros podamos salir del país”, sostuvo el entrenador, para concluir que "teníamos la programación de un partido amistoso el viernes con Huracán que tampoco vamos a poder hacer. Era un partido importante para nosotros, previo a lo que va a ser el arranque en la Copa Libertadores”.

De esta manera, los jugadores se instalaron en el Hotel Faena en su regreso a Buenos Aires y, luego, partieron rumbo al complejo Sofitel, en Cardales, donde comenzó la "burbuja" para preparar el partido del miércoles próximo ante Argentinos, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Y la buena noticia para el Muñeco es que el Ministerio de Salud aceptó el pedido para que aquellos que no viajaron a Estados Unidos se incorporen el jueves: se trata de Leonardo Ponzio (se le detectó miocarditis), Lucas Beltrán (no se le permitió ir por no cumplir con el aislamiento posterior a sus vacaciones), Nicolás De La Cruz, Robert Rojas, David Martínez (regresaron de la Copa América) y el nuevo refuerzo, Braian Romero. Quienes lógicamente no llegarán a la serie ante el Bicho son Julián Álvarez y Franco Armani, ambos con la Selección argentina a la espera de la final.