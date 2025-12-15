+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Premios The Best de la FIFA 2025: Transmisión en vivo, fecha, hora de inicio, nominados y cómo ver

Descubre todo sobre los premios FIFA The Best, incluidos los nominados, fecha de entrega y los detalles clave de la ceremonia más esperada del fútbol.

La ceremonia de los Premios The Best FIFA Football 2025 es uno de los eventos más esperados del calendario futbolístico.

Este reconocimiento celebra los logros sobresalientes de los mejores futbolistas, entrenadores y porteros del mundo, además de los momentos más destacados de la temporada. Estrellas y aficionados de todo el planeta se reunirán para descubrir quiénes serán los ganadores en las distintas categorías.

El período considerado para las nominaciones abarca desde el 11 de agosto de 2024 hasta el 2 de agosto de 2025. Esto implica que los jugadores que brillaron en la pasada Champions League, en sus ligas nacionales, en la Eurocopa Femenina 2025 y en la inauguración de la Copa Mundial de Clubes Masculina tendrán grandes posibilidades de estar entre los nominados.

Entre las principales categorías también se incluyen Mejor Portero y Mejor Entrenador del Año. Además, se entregará el Premio Puskás, elegido por los aficionados y que reconoce al mejor gol marcado durante el mismo período.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre los próximos Premios The Best, incluyendo la lista de nominados, cómo votar, la fecha de la ceremonia y más.

¿Cuándo se llevarán a cabo los Premios The Best FIFA Football 2025?

Fecha:16 de diciembre de 2025
Hora:5 pm GMT / 12 pm ET
Lugar:Fairmont Katara Hall, Doha, Qatar

Los Premios The Best FIFA Football 2025 se otorgarán en una ceremonia el martes, 16 de diciembre de 2025. Fairmont Katara Hall, Doha, Qatar - albergará la cena de gala donde se revelan los ganadores.

Se espera que los procedimientos comiencen alrededor de las 5 pm GMT (12 pm ET).

Cómo ver los Premios The Best FIFA Football 2025 - transmisión en vivo

PaísCanal de TV
InternacionalFIFA+

Los aficionados de todo el mundo pueden ver la ceremonia en vivo de forma gratuita a través del sitio web oficial de la FIFA y la plataforma FIFA+, con cobertura que comienza a la hora de inicio programada.

No se requiere inicio de sesión de cable, simplemente visita las plataformas digitales de la FIFA en el momento de la transmisión. 

¿Quiénes son los nominados al premio masculino The Best Awards 2025?

JugadorEquipo de clubEquipo nacional
Ousmane DembéléPSGFrancia
Achraf HakimiPSGMarruecos
Harry KaneBayern MúnichInglaterra
Kylian MbappéReal MadridFrancia
Nuno MendesPSGPortugal
Cole PalmerChelseaInglaterra
PedriBarcelonaEspaña
RaphinhaBarcelonaBrasil
Mohamed SalahLiverpoolEgipto
VitinhaPSGPortugal
Lamine YamalBarcelonaEspaña

¿Quiénes son los nominados al premio femenino The Best Awards 2025?

JugadorEquipo de clubEquipo nacional
Sandy BaltimoreChelseaFrancia
Nathalie BjornChelseaSuecia
Aitana BonmatiBarcelonaEspaña
Lucy BronzeChelseaInglaterra
Mariona CaldenteyArsenalEspaña
Temwa ChawingaKansas City CurrentMalaui
Kadidiatou DianiLyonFrancia
Melchie DumornayLyonHaití
Patri GuijarroBarcelonaEspaña
Lindsey HeapsLyonEstados Unidos
Lauren JamesChelseaInglaterra
Chloe KellyManchester City, ArsenalInglaterra
Ewa PajorBarcelonaPolonia
Claudia PinaBarcelonaEspaña

Nominados al Premio Puskás de la FIFA (Gol del Año Masculino) 2025

JugadorPartidoFecha
AlerrandroVitoria vs Cruzeiro19 agosto 2024
Alessandro DeiolaCagliari vs Venezia18 mayo 2025
Pedro de la VegaCruz Azul vs Seattle Sounders31 julio 2025
Santiago MontielIndependiente vs Independiente Rivadavia11 mayo 2025
Amr NasserAl-Ahly vs Pharco17 abril 2025
Carlos OrrantiaQuerétaro vs Atlas16 abril 2025
Lucas RibeiroMamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund21 junio 2025
Declan RiceArsenal vs Real Madrid8 abril 2025
Rizky RidhoPersija Jakarta vs Arema9 marzo 2025
Kevin RodriguesKasımpaşa vs Rizespor9 febrero 2025
Lamine YamalEspanyol vs Barcelona15 mayo 2025

Nominados al Premio Marta de la FIFA (Gol del Año Femenino) 2025

JugadorPartidoFecha
Jordyn BuggNorth Carolina Courage vs Seattle Reign22 marzo 2025
Mariona CaldenteyOlympique Lyonnais vs Arsenal27 abril 2025
Ashley CheatleyBrentford vs Ascot United3 noviembre 2024
Kyra Cooney-CrossAlemania vs Australia28 octubre 2024
Jon Ryong-jongCorea DPR vs Argentina2 septiembre 2024
MartaOrlando Pride vs Kansas City Current17 noviembre 2024
Vivianne MiedemaGales vs Países Bajos5 julio 2025
Kishi NunezArgentina vs Costa Rica8 septiembre 2024
Lizbeth OvalleTigres vs Guadalajara3 marzo 2025
Ally SentnorEstados Unidos vs Colombia20 febrero 2025
Khadija ShawHammarby vs Manchester City21 noviembre 2024

Nominados al Mejor Entrenador de la FIFA de 2025

EntrenadorEquipo
Javier AguirreMéxico
Mikel ArtetaArsenal
Luis EnriquePSG
Hansi FlickBarcelona
Enzo MarescaChelsea
Roberto MartinezPortugal
Arne SlotLiverpool

Nominadas a la Mejor Entrenadora de la FIFA de 2025

EntrenadoraEquipo
Sonia BompastorChelsea
Jonatan GiraldezLyon
Seb HinesOrlando Pride
Renee SlegersArsenal
Sarina WiegmanInglaterra

Nominados al Mejor Portero Masculino de la FIFA 2025

JugadorEquipo de clubSelección nacional
Alisson BeckerLiverpoolBrasil
Thibaut CourtoisReal MadridBélgica
Gianluigi DonnarummaPSG, Manchester CityItalia
Emiliano MartinezAston VillaArgentina
Manuel NeuerBayern MúnichAlemania
David RayaArsenalEspaña
Yann SommerInter de MilánSuiza
Wojciech SzczęsnyBarcelonaPolonia

Nomindas a la Mejor Portera Femenina de la FIFA 2025

JugadorEquipo de clubSelección nacional
Ann-Katrin BergerGotham FCAlemania
Cata CollBarcelonaEspaña
Christiane EndlerLyonChile
Hannah HamptonChelseaInglaterra
Anna MoorhouseOrlando PrideInglaterra
Chiamaka NnadozieParis FC, BrightonNigeria
Phallon Tullis-JoyceManchester UnitedEstados Unidos

¿Cómo se deciden los premios The Best 2025?

El voto para los premios se divide equitativamente entre cuatro fuentes:

  1. Capitanes de todas las selecciones nacionales registradas por la FIFA.

  2. Un entrenador nominado por cada selección nacional.

  3. Un periodista nominado por país.

  4. Un voto de los aficionados en línea.

Cada uno de estos cuatro grupos selecciona a sus tres nominados preferidos en cada categoría, otorgando cinco, tres o un punto a sus elecciones.

El nominado con el mayor número total de puntos de todos los grupos de votación gana el premio.

Además, los aficionados también han participado en la votación para el mejor Once Mundial Femenino de la FIFA y el mejor Once Mundial Masculino de la FIFA.

XI Mundial Masculino FIFPRO 2025 – 26 finalistas

Porteros

Alisson Becker (Liverpool / Brasil)

Thibaut Courtois (Real Madrid / Bélgica)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain / Manchester City / Italia)

Defensores

Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Real Madrid / Inglaterra)

Pau Cubarsí (Barcelona / España)

Virgil van Dijk (Liverpool / Países Bajos)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain / Marruecos)

Marquinhos (Paris Saint-Germain / Brasil)

Nuno Mendes (Paris Saint-Germain / Portugal)

William Saliba (Arsenal / Francia)

Mediocampistas

Jude Bellingham (Real Madrid / Inglaterra)

Kevin De Bruyne (Manchester City / Napoli / Bélgica)

Luka Modrić (Real Madrid / AC Milan / Croacia)

João Neves (Paris Saint-Germain / Portugal)

Cole Palmer (Chelsea / Inglaterra)

Pedri (Barcelona / España)

Federico Valverde (Real Madrid / Uruguay)

Vitinha (Paris Saint-Germain / Portugal)

Delanteros

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain / Francia)

Erling Haaland (Manchester City / Noruega)

Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia)

Lionel Messi (Inter Miami / Argentina)

Raphinha (Barcelona / Brasil)

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr / Portugal)

Mohamed Salah (Liverpool / Egipto)

Lamine Yamal (Barcelona / España)

XI Mundial Femenino FIFPRO 2025 – 26 finalistas

Porteras

Ann-Katrin Berger (Gotham, Alemania)

Mary Earps (Paris Saint-Germain, Inglaterra)

Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)

Defensoras

Michelle Alozie (Houston Dash, Nigeria)

Ona Batlle (Barcelona, España)

Millie Bright (Chelsea, Inglaterra)

Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra)

Olga Carmona (Real Madrid / Paris Saint-Germain, España)

Ellie Carpenter (OL Lyonnes / Chelsea, Australia)

Alex Greenwood (Manchester City, Inglaterra)

Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra)

Mediocampistas

Aitana Bonmatí (Barcelona, España)

Ghizlane Chebbak (Badalona / Al Hilal, Marruecos)

Debinha (Kansas City Current, Brasil)

Patricia Guijarro (Barcelona, España)

Vicky López (Barcelona, España)

Alexia Putellas (Barcelona, España)

Ella Toone (Manchester United, Inglaterra)

Keira Walsh (Barcelona / Chelsea, Inglaterra)

Delanteras

Michelle Agyemang (Arsenal / Brighton & Hove Albion, Inglaterra)

Barbra Banda (Orlando Pride, Zambia)

Linda Caicedo (Real Madrid, Colombia)

Athenea del Castillo (Real Madrid, España)

Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal, Inglaterra)

Marta (Orlando Pride, Brasil)

Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra)

