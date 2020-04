¿Por qué secuestraron a Romano y por qué se sospecha de un montaje?

El timonel argentino protagonizó uno de los hechos más impactantes en la historia del futbol mexicano.

Ya pasaron 15 años de uno de los hechos más impactantes en la historia del futbol mexicano: el secuestro de Rubén Omar Romano. El argentino fue interceptado por unos sujetos armados cuando salía de las instalaciones de La Noria, luego de culminar una sesión de entrenamiento con Cruz Azul.

La noticia no solo conmocionó al mundo del futbol, sino también al país en general. La imagen de la camioneta de Romano le dio la vuelta al país, al igual que la carta que dejaron los secuestradores en la iglesia del Ajusto, en la que detallaban todas las exigencias que hacían para dejarlo en libertad.

Después de 65 días de secuestro, Romano fue sorpresivamente rescatado por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). El operativo fue realizado en la Delegación Iztapalapa de la Ciudad de , donde además se produjo la detención de siete de los presuntos captores del timonel argentino.

En la casa donde Romano estaba privado de su libertad, ubicada en la primera cerrada de López Portillo, se encontraron varias armas de grueso calibre. También se localizó dinero en efectivo y varios dispositivos de comunicación, que quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

"Fue muy duro, porque mi familia no estaba en México, hacía tres días que se habían ido de vacaciones a ver a mi mamá, a mi hermana. Entonces, pensando en ellos, en la noticia, en que estaban lejos del país, en el regreso, en lo largo del vuelo, de 10 o 12 horas, el drama que podían estar pasando, eso sí me pegó", relató Romano sobre su experiencia.

El 24 de septiembre de 2005, Romano volvió a dirigir a en el partido contra , donde el argentino entró a la cancha con una playera que decía "Gracias A.F.I.". Sin embargo, poco tiempo después surgieron algunas versiones que dudaban de la veracidad de lo sucedido y calificaron el secuestro como un montaje.

¿POR QUÉ SE SOSPECHA DE UN MONTAJE?

El periodista Ignacio Suárez, en su columna para el diario Récord, aseguró que todo habría sido un montaje de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública que luego fue detenido en por cuatro cargos de narcotráfico y declaraciones falsas.

En la publicación se sostiene que la idea del gobierno era privar de libertad a un jugador de Cruz Azul, pero el argentino corrió con la mala suerte. La columna, además, asegura que cuando Romano fue liberado ya se tenía acordada una entrevista exclusiva con un importante medio de México.

"Se dicen tantas estupideces, lo único que sé que estuve 65 días encerrado, con una gran presión psicológica, con llamadas a mis hijas diciéndoles cosas que me podían pasar, nada de eso es montado. La política hace sus cosas con algunos fines, no sé cuáles, pero lo que yo viví no fue montado", dijo Romano a ESPN.