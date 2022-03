¿Por qué no juega Mbappé el Niza vs. PSG de la Ligue 1?

Kilyan Mbappé no está disponible para el Niza vs. PSG de la Ligue 1, por lo que Pochettino no tiene disponible al tridente que el delantero forma con Messi y con Neymar.

TODO SOBRE EL NIZA VS. PSG DE LA LIGUE 1

Mbappé vio la quinta amarilla contra el Saint-Étienne y por ello descansará frente al Niza, justo antes de jugar en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid la vuelta de los octavos de final de la Champions League, a la que los parisinos llegan con la ventaja del 1-0 de la ida.

Mbappé, que juega la que puede ser su última temporada en el PSG, suma 14 goles en la Ligue 1 esta temporada, segundo máximo goleador por detrás de Wissam Ben Yedder, delantero del Mónaco que suma 15. El segundo máximo goleador del equipo es Danilo Pereira con 5.