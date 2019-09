¿Por qué Maradona no fue a la práctica de Gimnasia?

Tras la presentación en el Bosque, el Diez no estuvo este lunes en el entrenamiento del Lobo, aunque su ausencia estaba prevista de antemano.

El contrato que Diego Armando Maradona firmó como nuevo entrenador de Gimnasia estipula que no es obligatoria su presencia en todos los entrenamientos del plantel, aunque el propio Diez se encargó de aclarar durante su imponente presentación en el Bosque que no piensa faltar a ninguna práctica. Sin embargo, este lunes, en el inicio formal de su ciclo al frente del Lobo, el DT no estuvo presente en el predio de Estancia Chica y el que comandó los trabajos fue su principal asistente, Sebastián Méndez.

De todos modos, la ausencia no tomó por sorpresa a nadie en La Plata. Tal como el propio Diego había contado en la conferencia de prensa que brindó el domingo por la tarde, su primera jornada como técnico del equipo la iba a utilizar para terminar de delinear algunas cuestiones organizativas, entre ellas la conformación definitiva de su cuerpo técnico, que por ahora tiene sólo cuatro integrantes. Por eso, el Diez se incorporará a las prácticas recién este martes, cuiando tendrá la chance de empezar a ver a sus dirigidos desde cerca y comenzará a definir los once que saldrán a la cancha el domingo para enfrentar a Racing, en la sexta fecha de la Superliga.