¿Por qué los partidos del Mundial Qatar 2022 no se juegan a estadios llenos?

Hasta ahora, ningún partido de Qatar 2022 se jugó a estadio repleto; entradas no utilizadas, reventa y fallas en la distribución.

o entre la Selección argentina y Arabia Saudita, por el Grupo C del Mundial Qatar 2022, era un 'sold out' oficial. No se podía comprar entradas a través de los mecanismos legales de ninguna manera. Todo estaba agotado.

Sin embargo, llamó la atención que había una cantidad considerable de asientos vacíos, especialmente del lado de los hinchas argentinos y algunos otros sectores que parecían tener aficionados 'neutrales'.

Hubo otra situación bastante particular: según la FIFA, el estadio Lusail, donde se jugó el partido y donde será la final del Mundial, entre otros, tiene una capacidad de 88,966 espectadores. Para el partido que representó el primer gran batacazo de la competencia, anunció en sus pantallas que habían ido 88.012, un número que no refleja de ninguna manera la realidad. Hubo vacíos por todos lados.

Ahora, la pregunta: ¿por qué? Hay varias explicaciones. Según algunas fuentes de la organización, la Categoría 4, reservada para locales, fue vendida casi en su mayoría pero a la hora de presentarse en el estadio hubo muchas bajas. Por alguna razón, los qataríes no terminan de ir a las canchas.

Por otro lado, hay mucha gente que compró a través de FIFA tickets de más para luego revenderlos. Pero, como el sistema para entrar a Qatar fue mucho más rígido que en otros Mundiales (había que sacar una especie de visa llamada 'Hayya Card' que requería tener entrada de al menos un partido), la realidad es que no hay tanta gente dando vueltas a la espera de conseguir un ticket de último momento. Muchos de los revendores se quedaron con las entradas en los bolsillos. Algunos incluso hasta las regalaron porque el 'mercado' no funcionó como esperaban.

Esto es algo que podría cambiar porque a partir de octavos de final (2 de diciembre), el requisito de la Hayya Card dejará de existir y Qatar pasará a estar abierto para quien lo desee sin la necesidad de tener una entrada a un juego.

Por último, la organización se ha reservado una pequeña cantidad de tickets a la venta en sedes físicas cercanas a los estadios, aunque no circuló demasiada información.

En partidos en los que no hubo un gran lleno, la seguridad cedió e incluso dejó pasar a algunos hinchas sin entradas a partir del entretiempo, como ocurrió en Países Bajos-Senegal, por ejemplo.

Por último, está la cuestión de la demanda real. Qatar esperaba un poco más de un millón de visitantes. Es difícil terminar de dimensionar o entender y la gente está mucho más dispersa que en otros Mundiales en los que había claros espacios públicos para compartir (la calles de las Luces de Moscú, la playa de Río de Janeiro, los parques de Berlín, etc), pero en ningún momento se ven grandes multitudes.