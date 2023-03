Por qué el Sevilla destituye a Jorge Sampaoli como entrenador y quién sería su sustituto

El cuadro hispalense decide prescindir de su entrenador durante el parón de selecciones

Estaba en la cuerda floja y ha terminado cayendo. Jorge Sampaoli ya es historia en el Sevilla FC. El club ha decidido despedir al técnico argentino tras la derrota del pasado domingo ante el Getafe, la última muestra de que no termina de encontrar la buena racha de resultados, y ahora está buscando un nuevo técnico para que se haga cargo del equipo hasta el final de la temporada.

Por qué el Sevilla destituye a Jorge Sampaoli como etrenador y quién sería su sustituto

El cuadro de Nervión decide prescindir de Sampaoli en pleno parón de selecciones. Sampaoli deja al Sevilla en la decimocuarta plaza del campeonato de Liga, con 28 puntos, con un balance de 7 victorias, 7 empates y 14 derrotas.

Con el despido de Sampaoli y el anterior de Julen Lopetegui, el Sevilla tendrá que buscar ahora su tercer técnico de la temporada y todo hace indicar que el elegido será José Luis Mendilibar. Una que está siendo muy complicada para el equipo andaluz, que sigue inmerso en su lucha por no perder la categoría, aunque sigue vivo en la Europa League, donde se encuentra en cuartos de final de la competición.

Por su parte, Jorge Sampaoli ha hecho una carta de despedida en su cuenta oficial de Instagram: Me toca decir adiós a una ciudad y a unos colores que llevo en el corazón.



"Cuando me llamaron para regresar, pensé que era una buena opción para cerrar una primera etapa que, de alguna manera, había quedado abierta. Sevilla es el primer equipo en mi carrera en el que intento una segunda oportunidad. Y puedo certificar que, pese a que las circunstancias fueron diferentes, mi cariño por este escudo no se rompe y continúa siendo enorme.



Me voy con la cabeza alta por la actitud en todos los momentos, porque estamos en cuartos de final de Europa League y porque nos esforzamos muchísimo para sacar esta historia adelante. El fútbol no siempre nos devuelve con alegrías el insomnio que le dedicamos. Pero no tengo dudas de que valió la pena ofrecer y poner el corazón por este escudo.



Quiero agradecer a los jugadores y a cada empleado del club por habernos acompañado. No tengo dudas de que lograrán el objetivo.



Quiero que llegue mi gratitud a los hinchas por el empuje en el Sánchez-Pizjuán, donde este año nos hicimos muy fuertes. Es hermoso jugar allí.



Le deseo toda la suerte del mundo al Sevilla y le dejo un abrazo fuerte al entrañable sevillismo".