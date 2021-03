¿Por que se dice que Chicharito está peleado con la Selección mexicana?

El delantero tapatío tuvo su última participación con el Tri en septiembre del 2019.

Javier Hernández está confirmado como el máximo goleador de la Selección mexicana , sin embargo ha pasado más de un año de su última convocatoria y no se ve para cuándo pueda volver al Tri.

Hernández Balcázar, actualmente con el LA Galaxy en la Major League Soccer de Estados Unidos, desapareció del ojo del entrenador argentino Gerardo Martino que al día de hoy tiene como sus delanteros a Raúl Jiménez, Henry Martín y Alan Pulido, además de José Juan Macías.

La ausencia de Chicharito del combinado nacional ha generado diversas opiniones, algunas de ellas que refieren a un conflicto que lo ha llevado a no volver a representar a su país, sea en partidos amistosos o competencias de Concacaf.

El que Jiménez se encuentre lesionado y no pueda tener actividad en partidos puso a pensar en la idea de que el delantero tapatío podría volver al equipo, también por la ausencia de José Juan Macías por su participación en el Preolímpico de la Concacaf , pero en la mente del Tata no está erradicada la idea de tener únicamente como delanteros a Martín y Pulido, quienes han entregado buenas cuentas con el Club América de la Liga MX y el Sporting Kansas City de MLS.

Sin embargo, en el entorno se habla que la ausencia no es decisión de Hernández, sino del propio Tata en no convocarlo a raíz de la fiesta en Nueva York que incluso provocó el despido de Andrés Mateos, quien fuera parte del staff de logística de Selección.

Por ello, no llamarlo tendría como razón poner un ejemplo a los más jóvenes de lo que no deben hacer mientras representan a su país, así sea para un partido de mínima categoría, considerado parte del afamado ‘Mole Tour’. Es por ello que no se definiría como un castigo, sino una reprimenda para educar.

Incluso se habla que el exdelantero del Manchester United, Real Madrid, West Ham United y el Sevilla de España no volverá al Tri mientras Martino esté en la dirección técnica del mismo.

El propio Chicha ha expresado en reiteradas ocasiones a través de sus redes sociales la ilusión de volver a jugar por México, incluso en encuestas donde publica imágenes de su participación en el pasado Mundial de Rusia 2018.

"Creo que sí y trabajo duro para lograrlo, para que pueda hacer todo lo que está en mis manos y ojalá todo conspire a mi favor para que se pueda dar”, dijo en su momento el canterano de Chivas.

La selección tendrá un calendario cargado en el 2021, con participación en Copa Oro, Liga de Naciones de la Concacaf y las eliminatorias mundialistas para Qatar 2022 por lo que podría abrírsele una puerta en caso de limar asperezas, aunque también está en el panorama un posible llamado a Santiago Muñoz que fue convocado para el Preolímpico, incluso Rogelio Funes Mori que espera los papeles de su naturalización y Santiago Ormeño del que confían no se decante por jugar con la Selección de Perú.

El tiempo transcurre y Chicharito espera que su situación se pueda solucionar para volver a ser considerado, con un giro de 360 grados a su vida personal, una mejor presencia física y la ilusión de ser referente del futbol mexicano pese a la presencia de Carlos Vela que le ha dado un no definitivo a la mayor, más no a la Sub 23 como refuerzo para los próximos Juegos Olímpicos.