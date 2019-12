Por qué al Barcelona sí le importa ganar al Inter

Aunque los catalanes ya están en octavos como primeros de grupo, el factor económico también juega ante los italianos.

Alguien podría decir que al FC no le interesa en lo más mínimo el partido de este martes contra el , por la sexta y última jornada de la Liga de Campeones. Falso.

Todo sobre la Final de la Champions League 2020

Que no juegue Leo Messi, que no estén tampoco Gerard Piqué ni Sergi Roberto, con los tres futbolistas fuera de la convocatoria para este encuentro, no significa que el Barcelona no tenga una buena motivación para vencer a los italianos.

El artículo sigue a continuación

Es cierto que Ernesto Valverde sacará un equipo alternativo, un once que estará lejos de ser el de gala. Lo hará porque ya está el Barça clasificado como primero de grupo, pero no pueden darse el lujo los culés de dejar pasar el factor económico. Y es que el Barcelona ganará 2.7 millones de euros en caso de lograr vencer al Inter en Milán.

En ese sentido, cabe repasar cómo es el reparto del dinero en la 2019/20. Hay cuatro criterios: participación, resultados, market-pool y un ránking basado en los resultados de los últimos diez años y los títulos conquistados.

En cuanto a los resultados, que es el que motiva al Barcelona a obtener los tres puntos en , el criterio es el siguiente: las victorias se pagan a 2,7 M€ y los empates, a 900.000 €. Por pasar a octavos se ingresan 9 "kilos", mientras que por ir a cuartos se ganan 10 'kilos'. Ir a semifinales da a los clubes un extra de 12 millones, en tanto que el campeón se llevará 19 millones adicionales y el subcampeón, unos 15.