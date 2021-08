¿Por Chile? Los gestos de Brereton para su futuro en los Rovers

El crack incluye el apellido de su madre en la camiseta, que además pasa a llevar el dorsal con el que empezó su camino internacional con La Roja.

No va más Ben Brereton en el Blackburn Rovers. No es que cambie de equipo -aunque interesados no faltaron-, sino que modifica su número de camiseta del 20 al 22 y la leyenda que esta lleva consigo a Brereton Díaz, incluyendo el apellido chileno de su madre, y emulando así el equipamiento que vistió con La Roja en la Copa América, que lo vio destacar y por momentos deslumbrar como mayor sorpresa y con diana a Bolivia incluida.

¿Quién es?

Benjamin Anthony va a jugar su sexta Championship con un ojo puesto en sus posiblidades de debutar en la Eliminatorias Sudamericana rumbo a Qatar 2022. Y tras cumplir con su campaña más goleadora, con 7 gritos por los Rovers, el ex Nottingham Forest aspira a todavía mejores números para seguir acompañando a Alexis Sánchez y Edu Vargas en la ofensiva, el objetivo más grade del dueño de una carrera en ascenso que en su momento lo vio destacar con las categorías inferiores de los Three Lions.

La plantilla de los Rovers y su agenda en la Segunda

🔢 Squad numbers confirmed for 2021/22#Rovers 🔵⚪️ — Blackburn Rovers (@Rovers) August 5, 2021

La pretemporada

Ben le convirtió un doblete al Bolton Wanderers a domicilio en el empate 2-2, pero su escuadra no sonrió demasiado antes de la competencia oficial. Si bien superó al Fylde (1-0), se cayó con Bradford (0-2) y no pasó de la igualdad (1-1) contra el Leeds de Marcelo Bielsa. ¿El debut? Este 7 de agosto, como local vs. el Swansea. Tres días más tarde, ante el Morecambe se jugará su suerte en la Copa de Liga.