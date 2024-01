Polémica en Gran Canaria: ¿era penalti de Sinkgraven sobre Gundogan en el Las Palmas vs. Barcelona?

Cuando parecía quedar todo en empate, un polémico penal sobre Gündoğan le dio la victoria a los dirigidos por Xavi Hernández.

Las Palmas y el FC Barcelona protagonizaron el cierre de la primera vuelta de LaLiga 2023-24 en el Estadio de Gran Canaria, donde el árbitro Pablo González Fuertes se convirtió en el epicentro de la polémica al marcar un tiro de castigo desde los once pasos que resultó determinante para el triunfo de los culés en el tiempo agregado del segundo tiempo. El encargado de ejecutar el penal fue el mediocampista alemán, İlkay Gündoğan.

La jugada no estuvo exenta de controversia, ya que algunos consideraron que la falta que derivó en el penal fue discutible, generando reacciones divididas entre jugadores, cuerpos técnicos y aficionados. La situación se agravó cuando, tras la ejecución, surgió la posibilidad de repetir el penal debido a la invasión del debutante brasileño Vitor Roque. Sin embargo, tanto el árbitro principal como el VAR optaron por convalidar el gol, desatando aún más la polémica.

En las redes sociales, los comentarios se dividieron entre aquellos que celebraron la victoria del FC Barcelona y quienes cuestionaron la validez del penal y la falta de intervención ante la posible repetición. La controversia ha puesto el foco en la calidad del arbitraje y la interpretación de las reglas.

ASÍ FUE EL POLÉMICO PENAL SOBRE ILKAY GÜNDOGAN

DECLARACIONES POST PARTIDO

El mediocampista Kirian Rodríguez habló al término del encuentro y expresó su inconformidad ante el penal señalado sobre Gündoğan en los minutos finales del partido.

"Me voy a callar, no voy a decir lo que pienso, ni tampoco lo que nos responde. Espero que salgan a partir de ahora todos los audios, todos los tratos y salga todo porque no es normal. La semana pasada no nos dan explicación de lo de Sandro (Ramírez), puede ser más falta o menos falta, esta tengo que verla, pero la acción creo que es muy parecida a la del gol de Ferran (Torres), que exactamente le hace el mismo movimiento a Mika (Mármol) para ganar la disputa que es algo normal, totalmente fútbol."