Polémica en el Sevilla - Girona con el penalti anulado: Víctor Orta llamó "cagón" a Gil Manzano

El acta arbitral recoge el insulto que propinó el director deportivo al colegiado; el enfado de Rakitic y la opinión de Mendilibar.

El Girona asaltó Nervión el sábado por la noche y se llevó la victoria de la casa de un Sevilla que cuenta sus tres partidos de la temporada liguera por derrotas. El cuadro catalán se impuso 1-2 y logró el segundo triunfo en fila, pero las cosas pudieron ser diferentes si el VAR no llamaba a Gil Manzano para revisar el penalti que el árbitro había pitado en el final del encuentro.

El equipo hispalense ha tenido mala fortuna en una segunda mitad en la que le ha pasado de todo: le anularon por fuera de juego un auténtico golazo de Ivan Rakitic y Gil Manzano decidió retirar un penalti (tras la revisión con el VAR) que había señalado por una posible mano de David López tras un libre directo del propio Rakitic. Gil Manzano se retractó de su decisión e indicó que la supuesta mano de David López no era para pitar penalti, lo que generó una descomunal pitada del Sánchez Pizjuán. Y, evidentemente, el enfado de los protagonistas tras el compromiso.

De hecho, tras la victoria final del Girona, el árbitro del encuentro reflejó en el acta un insulto del director deportivo del Sevilla, Víctor Orta, que recriminó a Gil Manzano la acción en la que se anuló la pena máxima. “Una vez finalizado el partido y en el túnel de vestuarios, el director deportivo del Sevilla CF, D. Víctor Orta nos acompañó durante este recorrido dirigiéndose a nosotros en los siguientes términos: “Si lo has pitado tú, por qué vas a verlo, si lo has pitado tú, por qué vas a verlo, si lo has pitado tú, por qué vas a verlo, eres un cagón”, refleja el acta arbitral.

No solo fue Víctor Orta el que se mostró molesto con la decisión tomada por el colegiado en la acción del posible penalti. José Luis Mendilibar, entrenador sevillista, dijo en rueda de prensa: “Yo lo que no entiendo que un penalti que ves tan claro y que pitas tan rápido, que luego te dejes no sé si engañar con las imágenes. El VAR está para ayudar, dicen, pues que siga ayudando. Pero no me explico como se puede desdecir de un penalti que pita tan rápido. No hemos tenido suerte en ese aspecto y por eso hemos perdido el partido”.

Incluso Ivan Rakitic mostró su enfado tras el encuentro: “Me gustaría que ya que grabamos tanto que los mismos árbitros se pusieran aquí y explicaran lo que hacen. Me parece que los árbitros, con todos los años que llevan aquí, no entienden el juego y estamos siendo un cachondeo. Hoy aquí, mañana allí. No lo entiendo”.