La polémica celebración de Rakitic con el Sevilla que no gustó en el Barcelona

El jugador, todavía azulgrana, celebró la Europa League tirándose a la piscina en directo en la televisión del club andaluz

El futuro de Ivan Rakitic en el sigue siendo una incógnita. El centrocampista culé ya estuvo en la rampa de salida el verano pasado y, si bien continuó en el club, parece que ha llegado ahora sí el momento de su marcha.

Uno de los equipos que más ha sonado para el croata ha sido el , en lo que significaría un regreso a la que fue su casa durante casi cuatro temporadas. Y lo vivido hoy tras la conquista de la sexta Europa League por parte del elenco andaluz parece acercarle más que nunca al Sánchez Pizjuán.

El futbolista atendió a Sevilla FC TV, la televisión oficial del club, donde felicitó a todos los sevillistas : "Es un momento muy especial para todos los sevillistas después de todo lo que estamos pasando". Pero el mensaje no quedó ahí, ya que posteriormente no dudó en tirarse de cabeza a la piscina ¡con la ropa puesta!. Un gesto que seguramente haya encantado a los aficionados del Sevilla, y no tanto a los del Barcelona.