PlayStation 5: Cuándo sale el PS5, cuánto cuesta y juegos

A continuación, todos los detalles de la consola de nueva generación que trabaja Sony.

Los videojuegos están listos para dar un salto más, y Sony prepara los últimos detalles para el lanzamiento del Play Station 5. En las últimas semanas se han ido conociendo nuevos detalles de la consola más completa hasta el momento y que promete darle un giro a la experiencia de los gamers.

Algunos fanáticos de Xbox y Play Station comienzan a discutir respecto a cuál de las dos será más completa e incluirá mejores juegos para los consumidores de uno de los sectores más importantes del entretenimiento.

Al parecer, la pandemia no frenará su fecha de salida al mercado, por lo que las consolas de nueva generación estarían disponibles en las próximas semanas, existiendo hasta el momento más dudas que certezas.

A continuación, en Goal te contamos todo lo que tienes que saber respecto a su lanzamiento, qué juegos tendrá y cuándo estaría en el mercado.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TENDRÍA EL PLAYSTATION 5?

-CPU con ocho nucleos y una velocidad de 3.5 GHZ, que ayudará a potenciar la experiencia gráfica y textura de objetos.

-Una capacidad interna de 825 GB´s para instalar aplicaciones y juegos.

-Memoria RAM de 16 GB´s que disminuirá tiempos de carga.

¿CUÁNDO SALDRÍA EL PLAYSTATION 5?

Aún no se sabe con exactitud, pero la fecha más lógica sería noviembre o diciembre de 2020. La PlayStation 3 y la 4 salieron en el mes de noviembre, lo que daría una pista sobre la tradición de Sony.

¿CUÁNTO COSTARÍA EL PLAYSTATION 5?

Igualmente no se tiene el dato exacto, pero según ha podido especular IGN, el precio rondaría los 499 y los 549 dólares, precios notablemente más altos que su antecesor, el PS4.

¿QUÉ JUEGOS TENDRÍA EL PLAYSTATION 5?

LOS TÍTULOS QUE SALDRÍAN DE FORMA TENTATIVA SERÍAN:

-The Last of Us 2

-Death Stranding

-Assassain´s Creed

-Horizon Zero Dawn 2

-Gran Turismo 7

-Uncharted

-Madden 21

-FIFA 21.

Si se confirma el título de EA Sports, el futbol haría presencia en la consola de nueva generación. Una noticia que agradará a los gamers y fanáticos del futbol.