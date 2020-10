Miralem Pjanic, de trueque estrella a dueño del banquillo

Miralem Pjanic no arranca. No queda muy claro si porque no está aún para estos trotes o porque a Ronald Koeman no le entra por el ojo. Sea como fuere, el fichaje estrella de esta temporada en el FC no la está oliendo en este principio de curso, aunque lo normal es que si De Jong y especialmente Busquets siguen así, a Koeman no le quedará más remedio que tirar de él. Cuando allá por el mes de junio se anunciaba a bombo y platillo esa especie de intercambio por Arthur, a Pjanic nos lo qusieron meter por los ojos, intentando convencer al personal que cambiar a un jugador de 23 años por uno de 30 era un buen movimiento. No engañaron a nadie, salvo al que se quiso autoengañar.

Y ojo, no leerán aquí que Pjanic es un mal futbolista, un piernas o lindezas similares, para nada, de hecho es muy bueno, como también lo es Arthur, pero chirría demasiado cómo se quiso vender aquel intercambio cual panacea. ¿Por qué? Pregúntenle a los vendedores de humo, que en aquellas fechas pusieron la maquinaria a funcionar hasta en las horas de la siesta.

Al grano. Pjanic no ha caído de pie en Barcelona. El doble pivote de Koeman con De Jong y Busquets está siendo inamovible en estos primeros encuentros, y no es que los resultados estén siendo muy esperanzadores. De Jong, hasta ahora futbolista de 'highlights' desde que llegó a Barcelona, sigue siendo más bonito que bueno. Y muy caro. A Busquets, sinceramente, da cierta cosa verlo a este nivel, persiguiendo sombras, siendo a él al primero que no le llega ni un haz de claridad. Si con este panorama Pjanic no tiene más allá de algunos minutos sueltos, malo.

Los números no mienten: Pjanic ha jugado 103 minutos con la camiseta azulgrana: 12 contra el , 15 contra el y 76 ante el Ferencvaros, en el que es el único partido en que el bosnio ha partido de titular. Lo que hace una media de 17 minutos por partido desde que es jugador blaugrana. ¿Contra el Real Madrid? Ni un minuto. Sorprendente. O no.No debería tardar Koeman en menear un poquito el árbol y dar entrada a Pjanic. Es complicado que no vaya a subir el nivel de sus dos compañeros de posición. El ex de la tiene buen juego en corto y largo, además de una prodigiosa pierna a pelota parada (aunque esto en Barcelona es territorio Messi). Seguramente Pjanic no vaya a llegar a ser el fichaje que le vendieron al barcelonismo, pero sí puede tener un rol con cierta importancia.

Quizá contra su ex equipo pueda ser el primer partido de calado en el que veamos al menudo y talentoso mediocentro. Si después del papelón de sus compañeros en el clásico tampoco juega, le va a sacar mucho más lustre al banquillo del que pensábamos.