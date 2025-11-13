Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Los Pittsburgh Steelers se han vuelto completamente inactivos después de ese inicio de temporada prometedor, y cualquier impulso que construyeron en septiembre ha desaparecido en el aire.

Pittsburgh ha perdido tres de sus últimos cuatro, incluyendo esa actuación apagada e indiferente bajo las luces de Sunday Night Football en Los Ángeles. Ahora reciben a un equipo de los Cincinnati Bengals que los golpeó en la cara en la Semana 7 y que no ha disminuido su ritmo ofensivo desde entonces.

Los Bengals han absorbido un par de derrotas en tiroteos contra Chicago y Nueva York, pero la ofensiva ha continuado moviendo el balón con Joe Flacco al timón. La semana de descanso llegó en el momento perfecto, dándole al veterano mariscal de campo la oportunidad de cuidar ese problema en el hombro.

Mientras tanto, la defensa de Pittsburgh ha sido tremendamente inconsistente todo el año, y la Semana 10 fue la peor versión de esta ofensiva que hemos visto en un tiempo. Aaron Rodgers lanzó solo para 161 yardas y dos intercepciones contra los Chargers, luciendo fuera de ritmo, desincronizado y, francamente, sin respuestas.

Hora de inicio del partido Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals

Los Steelers y los Bengals se enfrentarán en la Semana 11 de la temporada de la NFL en el Acrisure Stadium en Pittsburgh, PA, el domingo 16 de noviembre, comenzando a la 1:00 pm ET / 10:00 am PT para los aficionados en los Estados Unidos.

Noticias del equipo de los Pittsburgh Steelers

Los Pittsburgh Steelers tuvieron dificultades para mover el balón ofensivamente en la Semana 10, logrando solo 10 puntos en una derrota de Sunday Night Football ante los Los Angeles Chargers, su producción más baja desde el Día de Navidad del año pasado contra los Kansas City Chiefs.

Fue una noche de hitos para Aaron Rodgers, quien se unió a un club exclusivo de mariscales de campo con al menos 250 inicios de carrera, junto a leyendas como Tom Brady, Brett Favre, Drew Brees y Peyton Manning. Sin embargo, no será una noche que recuerde con cariño. Rodgers lanzó para un touchdown, pero fue interceptado dos veces en la derrota 25-10, marcando solo la décima vez en su carrera que lanza uno o menos touchdowns con múltiples intercepciones. Después de promediar unos saludables 7.3 yardas por intento en la Semana 7 contra los Bengals, la producción de Rodgers ha caído drásticamente a solo 5.7 yardas por intento en sus últimos tres partidos, clasificándose en el puesto 35 entre los mariscales de campo calificados, según PFF. También ha lanzado el balón 102 veces en ese período, la tercera mayor cantidad en la liga.

Los problemas ofensivos van más allá del mariscal de campo. El ataque de Pittsburgh ha sido uno de los menos eficientes de la liga, promediando solo 280.7 yardas por juego, la cuarta menor cantidad en la NFL. Desde su enfrentamiento en la Semana 7 en Cincinnati, los Steelers han registrado solo 247 yardas por juego mientras han perdido el balón cinco veces. En la derrota del domingo, acumularon 221 yardas totales, con 65 de esas obtenidas en una última ofensiva sin importancia después de que el juego ya estaba decidido.

Su juego terrestre tampoco ha ofrecido mucho alivio. Pittsburgh se sitúa en el tercer peor lugar en la liga con solo 85.7 yardas por carrera por partido. Después de superar la marca de las 100 yardas contra Cincinnati, Jaylen Warren ha superado las 70 yardas en el suelo solo una vez en los últimos tres juegos, promediando 3.8 yardas por acarreo durante ese periodo.

En el exterior, el comienzo feroz de la temporada de DK Metcalf se ha enfriado considerablemente. En los últimos tres juegos, ha atrapado 10 pases para 96 yardas y un solo touchdown. En la Semana 7, el esquinero de Cincinnati DJ Turner II le causó problemas a Metcalf, limitándolo a una sola recepción en sus enfrentamientos directos mientras él mismo interceptaba un pase. En una nota más positiva, Roman Wilson ha sido una rara chispa en el juego aéreo de Pittsburgh, liderando al equipo con 113 yardas por recepción y dos touchdowns en los últimos tres partidos.

Noticias del equipo Cincinnati Bengals

Joe Flacco todavía está previsto para comenzar con los Cincinnati Bengals en la Semana 11 cuando se enfrenten a los Pittsburgh Steelers, pero hubo un gran desarrollo en Cincinnati el lunes. El mariscal de campo estrella de la franquicia, Joe Burrow, finalmente dio un paso importante para volver a vestirse.

El dos veces Jugador Regreso del Año de la AP ha estado fuera desde que sufrió una lesión en el dedo del pie en la Semana 2 contra Jacksonville, perdiéndose los últimos siete partidos mientras los Bengals intentaban mantenerse a flote sin él. El lunes, Cincinnati abrió oficialmente la ventana de activación de 21 días de Burrow desde la reserva de lesionados, una clara señal de que el equipo cree que su temporada aún no está muerta.

Con 3-6 y luchando por permanecer en la conversación de los playoffs, los Bengals esperan que su as regrese a tiempo para cambiar la narrativa. Y si alguien puede cambiar el rumbo de una temporada rápidamente, es Joe Burrow.

Ver y transmitir en vivo Steelers vs Bengals en EE.UU.

El juego de Steelers vs Bengals en la Semana 11 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo por CBS. Si has cortado el cable, los fanáticos también pueden ver la cobertura en Paramount+ y Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Pronto se publicarán más detalles sobre dónde ver el juego en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Steelers vs Bengals a nivel mundial

Para los fanáticos fuera de los EE.UU. que deseen seguir la acción, NFL Game Pass en DAZN es el pase definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y de playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si viajas al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar entradas para Steelers vs Bengals

Las entradas ya están disponibles en StubHub, comenzando a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben en diferentes niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y llegando hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y culminando en $10,406 para los mejores asientos en el estadio.

Consulta el enlace a continuación para obtener la descripción completa de cómo comprar entradas para los juegos de la NFL.

Steelers vs Bengals Fantasy Football

Joe Flacco (18.5 puntos proyectados) está exprimiendo cada gota de esta inesperada racha como QB1 de Cincinnati, lanzando múltiples pases de touchdown en cada uno de sus tres inicios. El veterano ha estabilizado el equipo con aplomo y sincronización, pero la Semana 11 trae su tarea más difícil hasta ahora, un viaje para enfrentar la defensa de los Steelers después de una semana de descanso. Si puede mantener a flote la ofensiva de los Bengals nuevamente, la temporada de Cincinnati sigue viva. Si no... las cosas se ponen complicadas rápidamente.

Chase Brown (11.5 puntos proyectados) ha sido una de las sorpresas más agradables en la ofensiva de los Bengals. Ha acumulado más de 100 yardas totales en tres salidas consecutivas, mostrando explosión y visión cada vez que se le llama a jugar. Aún así, se perfila como una opción de RB2 de alto riesgo-alto rendimiento, especialmente al enfrentarse a un encuentro contundente con la línea defensiva de Pittsburgh después de una semana de descanso.

Mientras tanto, Ja'Marr Chase sigue acumulando números sin importar quién esté lanzando el balón. Seis o más recepciones y al menos 91 yardas por recepción en cinco juegos consecutivos, eso es consistencia a nivel de estrella en una ofensiva que opera en Plan B. Sigue siendo un WR1 indiscutible y automático al entrar en la Semana 11.

Y aunque Tee Higgins recibió un golpe alarmante al final contra Chicago, salió sin ningún daño mayor. Además, anotó dos touchdowns despreocupadamente en ese partido. Se espera que juegue esta semana, crisis evitada.

Por el lado de Pittsburgh, Aaron Rodgers (17.6 puntos proyectados) continúa siendo un juego de fantasía constante pero no espectacular. Un piso confiable, techo limitado. La Semana 10 fue complicada gracias a un plan de juego magistral del coordinador defensivo de los Chargers, Jesse Minter, pero los próximos dos enfrentamientos —Bengals y Bears— son extremadamente amigables para los QB. Vale la pena recordar: la última vez que Rodgers y Flacco se enfrentaron, combinaron 570 yardas de pase y 7 touchdowns. ¿Si hay una semana para que Rodgers finalmente supere los 25 nuevamente? Es esta.

Jaylen Warren (11.5 puntos proyectados) continúa dominando el backfield de los Steelers, cediendo apenas toques a alguien más. Convirtió esas oportunidades en 70 yardas por tierra, su mejor marca desde la Semana 7, y tiene otra oportunidad contra la débil defensa terrestre de Cincinnati. Volumen + eficiencia = jugable cada semana.

DK Metcalf igualó su récord de la temporada con siete objetivos, pero el mal tiempo y algunos lanzamientos fuera de objetivo limitaron su daño. La producción no ha coincidido del todo con la oportunidad últimamente, pero una secundaria en apuros de los Bengals le da una ventana ideal para corregirse. Si va a recordarles a todos que es un arma de calibre WR1, este es el escenario para hacerlo.

Predicciones del partido Steelers vs Bengals

Pittsburgh sigue estando en la cima de la AFC Norte, manteniendo una ventaja de dos partidos sobre Baltimore, pero el margen de comodidad es más delgado de lo que parece. La victoria de Cincinnati sobre los Steelers en octubre básicamente evitó que su temporada se fuera al traste, y esta revancha tiene aún más peso ya que los Ravens (3-5) finalmente muestran signos de vida. Los Bengals necesitan este partido para mantenerse en la lucha divisional.

Pero la historia no está exactamente de lado de los colores naranja y negro aquí. Cincinnati solo ha barrido a Pittsburgh una vez desde 2009, esa excepción en 2021, y es difícil imaginar a Mike Tomlin dejando que su grupo sea derrotado por segunda vez, especialmente por Joe Flacco. Los Bengals pueden estar luchando por sobrevivir, pero los Steelers saben lo que está en juego y rara vez se rinden cuando la revancha se convierte en un juego crucial.

Predicción: Steelers 27, Bengals 21

Apuestas Steelers vs Bengals

Spread: Steelers -5.5

Moneyline: Bengals -250, Steelers +200

Over/Under: 50.5