Cuando Pep Guardiola quiso fichar a Andrea Pirlo para jugar en el Barcelona

Andrea Pirlo, técnico de la Juventus, se mide al que pudo ser su equipo en el verano de 2010 cuando pasó de Milan a Juventus.

Andrea Pirlo vivirá su primer gran partido al frente del banquillo de la Juventus, donde llegó a finales de la pasada temporada sustituyendo a Mauricio Sarri. Es su primera experiencia en un banquillo y se enfrenta a un Barça para el que pudo jugar en 2010 como desveló en su propia biografía. Pirlo, uno de los mejores centrocampistas del siglo XXI y considerado en muchas ocasiones como el ‘Iniesta italiano’ por su exquisitez técnica, pudo vestir la camiseta azulgrana tras el Mundial de 2010.

En aquel verano inolvidable de 2010, el Barça llegaba de reinar en el mundo con un sextete histórico, pero con una pieza que no terminaba de encajar con el entonces entrenador Pep Guardiola: Ibrahimovic.Fue entonces cuando se movieron para dar salida a Ibra y en esas negociaciones con el Milan, club en el que recaló, se puso sobre la mesa incluir a Pirlo para abaratar el traspaso.

"Con el estaba la negociación con Ibrahimovic y yo tenía que ser el jugador de intercambio. Al final, resolvió solo con Ibra, que vino a Milán" y Pirlo aguantó una temporada más antes de poner rumbo a Turín donde jugó cuatro temporadas dejando huella.

En una entrevista concedida en su día al diario "L'Equipe", Pirlo confesó un fichaje que no llegó a producirse y que quizá habría cambiado la historia del fútbol: "Con el Milán habíamos jugado un amistoso contra el Barcelona en el Camp Nou. Después del partido, Guardiola me llamó para que fuese a su despacho. Quería saber si me gustaría jugar en el Barça. Fue un buen detalle que me invitase a su despacho, pero el Milán no quería que me fuese", contó.

Un centro del campo con Xavi, Iniesta y Pirlo

Recordando aquel episodio, Pirlo afirmó que "hubiera sido una buena experiencia Barcelona, pero en Milán estaba bien, no sé si hubiera aceptado, estaba todo por ver", recordó.

Dos derrotas que precedieron a dos Champions del Barça

Ahora se mide a un equipo con el que se ha enfrentado en cinco ocasiones como jugador y solo ha conseguido una victoria, la lograda en 2004 con el Milan en la Fase de Grupos.

Un empate y tres derrotas completan el balance. Basta recordar que tanto en las semifinales de 2006 vistiendo la camiseta del Milan y en la final de 2015, Pirlo acabó hincando la rodilla y viendo como, el que pudo ser su equipo, levantaba la Segunda y la Quinta Copa de Europa, respectivamente.