Piqué, sobre el 'Caso Negreira': "Es acojonante que digan que ganamos por los árbitros, éramos tan infinitamente superiores que no había árbitro que nos ayudara"

"Es complicado dar explicaciones en mitad de un proceso. Estoy seguro que se darán explicaciones", dijo el ex central del Barcelona.

Gerard Piqué, ex futbolista del FC Barcelona, hizo unas declaraciones en RAC1 que ya empiezan a dar la vuelta al mundo, especialmente por el dardo que lanzó hacia la capital española, asegurando que la última Liga de Campeones ganada por el Real Madrid "no la recordará nadie".

Sin embargo, una de las frases más destacadas que dejó Piqué en esa entrevista estuvo relacionada al 'Caso Negreira', con la justicia investigando los pagos del FC Barcelona al vicepresidente de los árbitros entre los años 2001 y 2018.

Consultado por ese tema, el ex jugador del Manchester United sostuvo que “es complicado dar explicaciones en mitad de un proceso. Estoy seguro que se darán explicaciones, pero es acojonante que alguien diga que ganamos algo por los árbitros. Éramos tan infinitamente superiores que no había árbitro que nos pudiera ayudar”.

El artículo sigue a continuación

En la misma línea que Piqué, pero sin tanta contundencia, se había mostrado el pasado lunes otro ex central azulgrana como Carles Puyol, con el ex capitán del Barça asegurando estar "muy tranquilo porque tengo la seguridad que no compramos árbitros, la justicia dirá". "¿Algún trato de favor en ese tiempo? Más bien lo contrario... Ser árbitro es muy complicado y hay que respetar su trabajo", explicaba Puyol.