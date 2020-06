Piqué: “Me rompí la cara por España, ¡viva el Rey!

El jugador del Barcelona y ex de la selección española rememora lo vivido hace 10 años en el Mundial de Sudáfrica donde España fue campeona.

Gerard Piqué ha sido el primero de los siete protagonistas que comparecerán en un serial para el periódico L’Esportiu bajo la firma de Luis Martín y el que rememora la gesta de la selección española, campeona del Mundial de Sudáfrica cuando se van a cumplir los 10 años.

"Me partí la cara por , ¡viva el Rey!"

En ese Mundial Piqué fue protagonista de una de las acciones que reflejan el espíritu de aquella selección unida donde todos echaban una mano al compañero. En el debut, España cayó ante pero Piqué acabó con la ceja abierta sangrando abundantemente y al partido siguiente, con puntos en la boca, una herida que se reabrió tras un pelotazo en un entrenamiento.

Preguntado por si volvería a partirse la cara por España, contesta sin duda: “Me rompí la cara por España. Viva el rey!

“En mi objetivo era pasármelo de p*** madre”

Piqué explica que “recuerdo el Mundial, vi hace poco un documental y eso ayuda, pero tengo presentes algunas sensaciones. Tenía 22 años, era un recién llegado y mi objetivo era pasarlo de p*** madre”. Y añade que “aquellos días en Sudáfrica fueron una fiesta”.

Ganar el Mundial y acabar con Shakira

El azulgrana rememora que fue un gran mes para él: “Gané el título más grande que uno puede conseguir y conocí el amor de mi vida. Salí de Sudáfrica siendo una persona diferente y viví una experiencia inolvidable. A Shakira la conocí en Madrid antes de ir al mundial y el primer día le dije que nos encontraríamos en la final; yo siempre valiente. Ella cantaba el himno del mundial en la ceremonia y yo daba por hecho que jugaríamos aquel partido. Y llegamos al mundial y empezamos perdiendo el primer partido”.

Muchos jugadores del Barça, pero un equipo sin una gran estrella

Preguntado por la influencia del Barça en aquella Selección, Piqué responde que "éramos muchos, pero sería injusto ignorar Iker, Sergio Ramos, Villa, que entonces creo que jugaba en el e hizo cinco goles ... Hombre, es verdad que éramos mayoría, que Xavi tenía mucha influencia en el juego, pero siempre he pensado que teníamos de todo. Mucha calidad y variedad. Lo que no teníamos era una gran estrella. Aquella selección es el mejor ejemplo que por encima de un crack siempre hay el equipo. No teníamos un líder, había Iker, Xavi, Puyi; entre ellos tres, que eran los veteranos, se lo trabajaban, pero no había un líder.