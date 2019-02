Piqué: "El contacto es suficiente para pitar penalti"

"Me tocan por detrás, me desequilibran", dijo sobre la polémica del Camp Nou el central del Barcelona tras el 1-0 al Valladolid.

Gerard Piqué se mete en la polémica de la noche del Camp Nou y asegura que le hicieron penalti. La jugada más controversial del partido contra el Valladolid llegó sobre el final de la primera parte, cuando el árbitro del partido, Martínez Munuera, señaló falta de Míchel sobre el defensa catalán. Messi marcó y decidió el triunfo del líder de LaLiga por la jornada 24.

Sin embargo, la acción generó muchas dudas. De hecho, no hay unanimindad de opiniones a la hora de señalar que fue o que no fue falta del defensa del Pucela en el área de Jordi Masip.

Pero Piqué lo tiene claro. En declaraciones realizadas para Movistar Partidazo, señaló: "Me tocan por detrás, me desequilibran, para mí es penalti, luego en la tele igual se ve diferente al campo, pero el contacto es suficiente para pitar penalti".

El ex jugador del Manchester United también hizo autocrítica después del ajustado triunfo 1-0. "Si no le damos rapidez a la pelota y no tenemos posesión, nos convertimos en un equipo más débil", analizó.