Peter Bosz deja a Joey Veerman en el banquillo; Sergiño Dest entra en el once inicial

El PSV de Peter Bosz visita al Go Ahead Eagles en la última fecha como visitante. Con varias ausencias, el técnico ya confirmó el once que saldrá en De Adelaarshorst.

Matej Kovar defenderá la portería en Deventer. Sergiño Dest, ya recuperado, actuará como lateral izquierdo tras jugar unos minutos ante el Ajax; Kiliann Sildillia será el derecho. En el centro de la defensa se situarán Ryan Flamingo y Yarek Gasiorowski.

En el medio, Bosz sorprende con Paul Wanner, Guus Til y Noah Fernández, dejando a Joey Veerman en el banquillo.

Ivan Perisic regresa tras sanción y juega como extremo izquierdo. Dennis Man actúa en la derecha y Ricardo Pepi lidera el ataque. El PSV busca llegar a 81 puntos en la Eredivisie.

Alineación del Go Ahead Eagles:

Alineación del PSV: Kovar; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Dest; Fernández, Wanner, Til; Bajraktarevic, Pepi, Perisic.