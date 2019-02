Pedro Arce volverá al futbol de Grecia con Panionios GSS

El ex-mediocampista recibirá una nueva oportunidad en el Viejo Continente. Su padre dijo que las Águilas prefieren al jugador extranjero.

Luego de su aventura con América, Pedro Arce volverá al futbol de Europa, precisamente al Panionios GSS de Grecia, liga en la que mostró sus mejores cualidades futbolísticas. En entrevista con ESPN, el padre del jugador confirmó la noticia, aseverando que tres equipos más de aquel país lo buscaban.

"Lo que él quiere es jugar y en Grecia ya lo conocen muy bien porque allá jugó cinco años. Estuvo nominado entre los diez mejores mediocampistas de Europa, por eso le dolió mucho que no le dieran la oportunidad en América", dijo.

Igualmente, confirmó que el ex-Azulcrema recibió una oferta para mantenerse en la Liga MX con Necaxa, prefiriendo emigrar al balompié europeo, aunque existiendo la intención de regresar algún día al campeonato.

Finalmente, el padre de Arce Latapí fue crítico las Águilas, afirmando que tienen preferencia por los futbolistas foráneos. "En América si hay predilección por los extranjeros; siempre he dicho que a mí la regla 9-9 no me gusta nada, pues es un negocio del futbol y hace que cada quién maneje su equipo como quiera”