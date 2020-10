Pedri González, la única luz de un Barcelona que se apaga

El jovencísimo centrocampista se estrenó como titular ante el Getafe y fue de los pocos que dio la cara en la primera derrota de la temporada.

Le puso ganas el en pero las fue perdiendo al mismo ritmo que se desvanecían las ideas para alcanzar un nuevo nivel de despropósito desde el minuto 62, cuando Pedri González abandonó el terreno de juego al ser sustituido por Philippe Coutinho. El centrocampista canario vivió en Getafe su estreno particular como titular del cuadro azulgrana pero la alegría no fue completa tras el gol de penalti de Jaime Mata que envió a los catalanes de regreso a casa con las manos vacías.

El propio jugador admitía que "fue un sueño salir de titular en el Barcelona" pero reconocía también que "no me voy contento por la derrota". Su cara no esbozaba ni la más mínima sonrisa ante las cámaras de BarçaTV+, consciente de que a pesar de su buen partido a este equipo sólo le vale la victoria. Sus números en Getafe, de todas formas, invitan al optimismo.

Minutos 62 Intervenciones 41 Pases 31 Precisión 93% Intercepciones 1 Recuperaciones 1 Pérdidas 7

Son datos que demuestran cómo el centrocampista se muestra particularmente cómodo jugando al primer toque como se le pide y que rara, rarísima vez falla un pase, no en vano fue el jugador de ataque más preciso en las entregas y el único que superó el 90% de precisión. Y eso, teniendo en cuenta que jugó en una zona particularmente poblada por parte del rival, tiene mucho mérito.

"Pedri demuestra calidad para jugar en el Barcelona"

El propio Ronald Koeman, no obstante, le dedicó a Pedri las poquísimas palabras amables de toda la rueda de prensa posterior al partido. Para el holandés, el canario "estuvo bien" y celebró su rendimiento como mediapunta -su posición natural- para dar descanso a un Philippe Coutinho que, según Koeman, ha sufrido más desgaste que la mayoría los últimos meses. El técnico sentenció que "está demostrando tener calidad para jugar en el Barcelona" y eso, viniendo de un entrenador al que le cuesta poco atizar en público a quien no está a la altura, no es poco.

"Es un sueño jugar un partido de titular con el Barça" - @Pedri #GetafeBarça pic.twitter.com/FvJwLWGnoQ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 17, 2020

Sucede que Pedri ni se conforma ni busca excusas apelando a la suerte o a los árbitros. "La fortuna ayuda en los partidos pero creo que hay que hacer autocrítica" advierte para admitir que "hay que mejorar cosas". Él insiste en que "creo que tenemos un equipazo" y por ese motivo "lo haremos lo mejor posible en el siguiente partido para ganar". Es poco probable que repita de inicio pero no hay ninguna duda de que ante el Ferencvaros podrá debutar en la . Koeman ha demostrado que no mira la fecha de nacimiento de sus jugadores sino lo que aportan. Y, de momento, la única constante que hace sonreír al barcelonismo es un chaval que no será mayor de edad hasta dentro de un mes.