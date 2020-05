"Martin Braithwaite puede triunfar en el Barcelona"

Michael Pedersen, exjugador y actual seleccionador sub17 de Dinamarca, asegura en Goal que tiene cualidades para triunfar en el club azulgrana

EXCLUSIVA

El fichaje de Martin Braithwaite fue una sorpresa para muchos, aficionados del y del mundo del fútbol en general. Los 20 millones que pagó el club blaugrana al y el fracaso en la ganga de Haaland, que finalmente se marchó al , abrió el debate sobre si el danés era un jugador válido para el Barça.

No obstante, Braithwaite ha aprovechado sus pocas oportunidades para dejar sensaciones, por lo menos, interesantes. Y todavía queda mucho por ver del ariete. Así lo ve Michael Pedersen, exjugador y actual seleccionador sub17 de : "No hemos visto a Martin jugar mucho en el Barça debido al parón por el coronavirus, pero es mucho mejor de lo que muchos creen. Tiene la capacidad de adaptarse a diferentes configuraciones tácticas dependiendo de los clubes que ha representado en su carrera hasta ahora, y sé que puede jugar con una visión y anticipación en su juego que es bastante extraordinaria", dijo en exclusiva a Goal.

"Es muy bueno en esa fase del juego, donde puede ver opciones que muchos otros jugadores no ven, donde puede crear espacio para otros jugadores, lo cual es bastante raro, ya que la mayoría de los jugadores se enfocan en crear espacio para sí mismos. Su velocidad y cronometraje en sus carreras es sorprendente, y se anticipa para atacar antes de que aparezcan los defensas".

"Los buenos jugadores corren hacia las zonas de peligro tan pronto como las ven, pero los mejores jugadores ven las áreas, luego esperan con su carrera hasta el momento perfecto con el máximo efecto: eso es inteligencia de fútbol, ​​y Martin tiene esa habilidad. Por eso es un jugador del Barcelona, ​​en mi opinión. Y es por eso que estoy deseando verlo jugar para el Barcelona cuando la Liga se reinicie porque, con tan buenos compañeros de equipo, tendrá una gran posibilidad de mostrar sus habilidades al más alto nivel".

El quinto danés en la historia del club catalán no ha tenido un camino fácil pero su trabajo y determinación podrían llevarle muy lejos: “Martin era muy ambicioso cuando era adolescente y pude ver un gran potencial en él. Hablamos y trabajamos mucho juntos en Esbjerg. Estoy contento por el jugador en que se ha convertido y feliz de poder ayudarlo a enfocarse en tomar las decisiones correctas y desarrollarse de la manera correcta para jugar en las grandes ligas ".

El mejor mentor para Braithwaite

Si Braithwaite ha llegado al Barcelona, es en gran parte por Pedersen: “Me llevó a otro nivel. Me conoce mejor que casi nadie en el fútbol. Fue un mentor para mí en mis años más jóvenes y me ayudó mucho en mi desarrollo, desde un talento joven hasta el jugador que soy hoy. Me llevó a otro nivel. Me educó para el fútbol de alto nivel y lo hizo con un nivel de habilidades de entrenamiento y conocimiento de fútbol que no he visto muchas veces desde entonces. Definitivamente soy el jugador que soy hoy gracias a él.

“Él jugó como delantero en y quería seguir sus pasos. Mi ambición era ir a España y jugar en La Liga, así que lo respetaba y sabía que podía aprender mucho de él en mi desarrollo. Michael me enseñó a jugar al fútbol con mi cerebro, no solo con mis pies. Me mostró cómo enamorarme del fútbol de una manera nueva. Comencé a estudiar el lado mental y el lado táctico del fútbol. Por ejemplo, comencé a ver fútbol de manera diferente a como lo hacía". anteriormente.

“Cuando era un adolescente viendo al Barcelona jugar en la televisión en su casa en Dinamarca, debido a la inspiración de Michael, estaba tratando de leer y analizar el juego. No solo disfrutaba el aspecto técnico del fútbol, ​​sino también la táctica, por ejemplo, cómo correr y cómo temporizar tus carreras y acciones. Y luego lo integraría en mi propio juego en el campo, y eso me ayudó a desarrollarme mucho como jugador. No solo entrenaba en el campo con la pelota o en el gimnasio, sino que entrenaba constantemente mi fuerza mental y mi inteligencia futbolística porque él me inspiró a hacerlo".