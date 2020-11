Paula Dapena, la jugadora que se negó a homenajear a Maradona

La futbolista de la Tercera Divisón de España se sentó durante el homenaje póstumo al astro argentino.

El fallecimiento de Diego Armando Maradona, astro del futbol argentino, sacudió por completo al mundo entero. Sin embargo, hay quienes no están de acuerdo con homenajear al exjugador por cómo se desempeño fuera de las canchas.

Paula Dapena, jugadora del Viajes Interrías FF de la Tercera División Femenina de , tuvo los reflectores encima este fin de semana. Durante el homenaje póstumo a Maradona, la futbolista optó por sentarse en la cancha mientras sus compañeras se mantuvieron de pie.

"Por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, entonces, obviamente no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y que no se haga por las víctimas", sentenció Dapena haciendo alusión a que no existió ningún gesto similar durante el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia hacia las mujeres.

La futbolista reconoció las cualidades futbolísticas de Maradona, pero señaló que "no se le puede perdonar todas las barbaridades que cometió", aunado a que considera que, para ser futbolista, primero deben ser personas con valores más allá de las habilidades.