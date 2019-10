¿Qué papel tiene Guardado para Rubi en el Betis?

El Betis vive un momento de incertidumbre que afectaría al mediocampista mexicano.

La continuidad de Rubi con el pende de un hilo. El técnico español llegó esta campaña para darle continuidad al proyecto de Quique Setién, pero los resultados están muy lejos de lo que se tenía presupuestado, pudiendo perder el puesto este mismo miércoles si cae ante de Vigo.

El entrenador de Andrés Guardado y Diego Lainez suma 9 de 30 puntos posibles, pareciendo a corto plazo que no podrá recuperar mental y futbolísticamente a una plantilla que tendría que pelear mucho más arriba en la clasificación.

El exAmérica ha recibido oportunidades a cuentagotas, pues hasta ahora solo ha disputado 44 minutos en La Liga. La situación con Andrés Guardado es distinta, pero durante el presente curso no ha sido titular indiscutible del cuadro Bético.

Se entiende que cuando un equipo no marcha bien, los estrategas buscan cambiar la inercia con todo tipo de movimientos, entendiéndose la salida del once titular del mediocampista oriundo de Guadalajara. Sin embargo, el cambio es radical, pues sus titularidades no se negociaban para Setién, que lo consideraba un inamovible de su esquema.

Que se vaya poniendo cómodo Lainez 😟 Porque casi no juega en el Betis y tampoco en @miseleccionmx , a donde supuestamente iban a llevarlo para que tuviese más minutos ⌚ pic.twitter.com/kiM5JwBOW7 — Goal (@goalmex) October 16, 2019

Por lesiones y decisiones tácticas, ha participado en 526 de los 900 minutos del campeonato ibérico, completando los 90 minutos en solo cuatro apariciones con el Real Betis durante el curso 2019-20.

Según pudo averiguar el equipo de Goal , el tema de su renovación marcha por buen camino, sin que ninguna de las dos partes cierre el acuerdo que lo mantendría en España y lo alejaría de México y , los dos posibles destinos que lo pretenderían cuando decida dejar su aventura en el Viejo Continente.

Sin poder asegurar que se mantendrá Rubi como entrenador Verdiblanco, el presente de Guardado es incierto. Estando en forma es una pieza sumamente valiosa para su equipo, entendiéndose que por una cuestión natural de edad, su desempeño podría venir a menos con el pasar de los meses y ceder minutos para llegar fresco al cierre de campaña.