Pablo Gállego, el único futbolista español que “desafía” al coronavirus

El delantero sigue compitiendo en el fútbol de Nicaragua, que se lleva a cabo a puertas cerradas.

El balón dejó de rodar en casi todo el mundo, debido a la crisis mundial generada por el coronavirus. Sin embargo, en Nicaragua se sigue compitiendo. Y allí, en aquella liga, se encuentra Pablo Gállego, el único futbolista español que está desafiando a la pandemia.

Los jugadores españoles que se ven afectados por la postergación de los Juegos Olímpicos

El delantero actúa en el Managua y es el máximo goleador del torneo (cinco tantos), tras disputarse las primeras diez jornadas. "No sé si la decisión es acertada o no, son competencias del Ministerio de Salud, pero la situación parece controlada en Nicaragua y no veo el motivo por el que tengamos que parar", declaró el propio jugador en una nota publicada por el diario As.

“Nosotros vamos a seguir compitiendo porque queremos cumplir con nuestra obligación y deber con el club. Tomaremos, eso sí, las medidas de prevención en higiene que sean necesarias", aseguró el joven nacido en , hace 26 años. Y agregó: “Siempre hay un miedo. Confieso que me está costando dormir porque estoy muy preocupado por mi familia y la gente de . Espero que todo acabe cuanto antes”.

El fútbol, en tierra nicaragüense, continúa desarrollándose a puertas cerradas, pese a que ya se reportaron casos de contagio por la pandemia.