Orbelín Pineda no cierra las puertas a Chivas

El mediocampista militó en el Rebaño entre 2016 y 2017, donde fue campeón de Liga.

Consciente de los rumores que lo han ligado con para el Clausura 2020, Orbelín Pineda aseguró que tiene intención de permanecer con , aunque no cierra la puerta a cualquier ofrecimiento por parte de Ricardo Peláez y así volver a Verde Valle.

Pineda fue una de las principales contrataciones de Peláez en cargo directivo con la Máquina, y ahora en la reestructuración del Guadalajara encajaría para reforzar la plantilla.

“Primero están dos partidos, no estoy pensando en afuera. Estoy consciente de lo que estoy haciendo y me gustan los retos. El Cruz Azul está en mis retos, esperemos a ver qué pasa en estos dos partidos, no puedo pensar en más adelante si tengo dos juegos por ganar”, mencionó en conferencia de prensa.

En referencia al trabajo del dirigente, explicó Orbelín que Ricardo “nos ayuda como si fuera un jugador, es parte de un jugador y es todo una cabeza para llevar al jugador a lo que quiere”.