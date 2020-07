Oficial: Los cinco cambios se mantendrán hasta julio de 2021

La IFAB y la FIFA han hecho oficial que, durante la próxima temporada, se podrán hacer hasta cinco sustituciones

El mundo del fútbol ha tomado una decisión que afecta al número de suplentes y los cambios en la próxima temporada. La International Board y la FIFA han hecho oficial que los cinco cambios y las convocatorias de 23 jugadores se mantendrán hasta junio de 2021.

Es decir, las medidas que se han tomado a consecuencia de la crisis del coronavirus y que han cambiado el paisaje de los partidos se mantendrán la próxima temporada, por lo que seguirán existiendo varias ventanas para realizar cambios.

El comunicado oficial

La opción de los cinco suplentes, ampliada hasta 2021 por la COVID-19

Tras la decisión adoptada el pasado 8 de mayo de ofrecer a las competiciones que finalizaran en 2020 la posibilidad de permitir el uso de hasta cinco suplentes por equipo y partido, la junta directiva del IFAB había acordado valorar la prórroga de esta posibilidad. Tras realizar una valoración exhaustiva —para la que se contó con los comentarios de los diferentes grupos de interés y con un análisis de la repercusión de la COVID-19 en los calendarios de las competiciones— la junta directiva del IFAB ha decidido prorrogar esta opción a las competiciones que vayan a concluir antes del 31 de julio de 2021 y las competiciones internacionales que vayan a disputarse en julio/agosto de ese mismo año.

El motivo principal de este cambio transitorio en la «Regla 3. Los jugadores» fue proteger la salud de estos en unas circunstancias que obligan a disputar la competición en periodos condensados y en condiciones climatológicas diferentes a las habituales. Esta valoración ha confirmado que las razones iniciales que llevaron a adoptar la citada modificación transitoria siguen siendo válidas; por tanto, la protección de la salud de los futbolistas continuará siendo prioritaria hasta 2021 por diferentes factores, entre los que cabe destacar los siguientes:

Algunas de las competiciones retomadas en 2020 dispondrán de menos tiempo del habitual de recuperación o preparación antes del inicio de la temporada siguiente.

Muchas competiciones deberán disputar partidos de la temporada 2020/21 en periodos concentrados por haber tenido que comenzar con retraso sin haber podido concluir más tarde de lo normal por la disputa de importantes torneos internacionales.

No se ha incluido cambio alguno en la formulación de la citada modificación transitoria de las Reglas de Juego que permite el uso de hasta cinco suplentes por equipo. No obstante, y para afectar lo menos posible al desarrollo del partido, los equipos dispondrán únicamente de tres oportunidades o momentos distintos durante el encuentro para realizar las sustituciones, si bien las realizadas durante el descanso no se contabilizan como una de las tres oportunidades mencionadas.

El organizador de la competición seguirá teniendo la última palabra a la hora de decidir si se aplica esta modificación transitoria.

Con el fin de garantizar que en un futuro se tomen las medidas más adecuadas con respecto a esta modificación transitoria, seguiremos muy de cerca la evolución de la actual pandemia y sus repercusiones en el fútbol.