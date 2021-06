Oficial: Carlo Ancelotti, nuevo entrenador del Real Madrid

El club blanco ha anunciado el acuerdo con el técnico italiano, procedente del Everton, para las tres próximas temporadas.

El Real Madrid ha anunciado este martes 1 de junio el fichaje de Carlo Ancelotti como sustituto de Zidane. El italiano se ha comprometido para las próximas tres temporadas. La noticia del interés en él la dio el lunes por la tarde-noche Antón Meana, periodista de la 'Cadena SER', y los movimientos han cristalizado en un acuerdo total horas después.

Desde el Santiago Bernabéu se contactó con Ancelotti hace cinco días. El entrenador vio con muy buenos ojos enseguida la propuesta, confesando a su entorno que no podía decir que no. La maquinaria se puso en marcha para resolver su contrato en Liverpool, que iba hasta 2024. Esa vinculación no ha supuesto mayor hándicap, alcanzándose pronto un entendimiento.

El comunicado oficial del Real Madrid por el fichaje de Carlo Ancelotti

"El Real Madrid C. F. comunica que Carlo Ancelotti será el nuevo entrenador del primer equipo para las próximas tres temporadas. Mañana tendrá lugar el acto de la firma protocolaria junto al presidente Florentino Pérez en la Ciudad Real Madrid. Posteriormente, Carlo Ancelotti comparecerá a las 18:00 h ante los medios de comunicación en una rueda de prensa telemática", se lee en el anuncio.

El regreso del hombre de la Décima

De esta forma, Ancelotti vivirá su segunda etapa como madridista. La primera comenzó en 2013, logrando en su temporada inicial la ansiada Décima y la Copa del Rey, imponiéndose al Barcelona en la final. También consiguió a los pocos meses la Supercopa de Europa, ganando al Sevilla 2-0, aunque cayó con el Atlético en la de España. Pese a que levantó el Mundial de Clubes en diciembre, fue cesado al no catar ni Liga, ni Champions, ni Copa en la 2014-15

Antonio Pintus, la otra novedad

También vuelve otro viejo conocido, Antonio Pintus, el que fuera preparador físico fichado por Zidane en su primera experiencia en el Santiago Bernabéu y que luego se marchó al Inter con Antonio Conte. Varios jugadores de la plantilla conocían su llegada desde el fin de semana, aunque pensaban que sería de la mano del propio Conte.

El club, decepcionado con Grégory Dupont en una campaña plagada de lesiones por la exigencia del calendario impuesto por el coronavirus, busca de este modo mejorías en la parcela física. Los métodos de Pintus, de quien se acabó dudando en el pasado, son ampliamente reconocidos en el mundo del fútbol.