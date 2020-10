Oferta millonaria de Fiorentina por Martínez Quarta

Desde Italia ya se hablaba de la cifra que podía cobrar el defensor de River en Florencia, pero la palabra del DT en las últimas horas influyó.

Desde hace tiempo uno de los temas que rondan al Mundo River es el futuro de Lucas Martínez Quarta. El defensor, con experiencia en la Selección argentina y gran presente en el Millonario, ha manifestado públicamente sus ganas de jugar en Europa y fue su propio representante quien más de una vez lo reforzó.

Su pasaporte europeo y su gran proyección son dos pilares cruciales a la hora de pensar en su salida del club argentino, y si bien hubo varios rumores acerca de pretendientes, la cobró un mayor protagonismo en las últimas semanas.

El monto total del primer ofrecimiento superaba los 10 millones de euros más una plusvalía por un porcentaje de una futura venta, oferta que fue rechazada por el club argentino. Lo curioso es que en un principio la transferencia parecía definida, pero quedó claro cuánto influyó en Núñez la conferencia de prensa de Marcelo Gallardo luego de la victoria ante Sao Paulo. El DT explicó que el defensor tiene "nivel de Selección" y que debe ser valorado como tal, tanto futbolística como económicamente.

Posteriormente, desde Florencia mejoraron la propuesta, ofertaron 12 millones (siete ahora y cinco en variables por partidos jugados) y un contrato hasta 2025 para el futbolista, pero cuando parecía que el pase ya se cerraba, una nueva traba frenó todo.

El club europeo pretende que Martínez Quarta se haga la revisión médica en ya que, según informaron en TyC Sports, no confían por completo en los estudios que le realizarían en . Sin embargo, el libro de pases de la cierra el lunes, por lo que no dan los tiempos y si los dirigentes de la Fiore no ceden, la operación no se podrá realizar ahora y se postergaría para enero; en ese caso, quedará por resolver si ambos clubes ya cierran la venta ahora o vuelven a sentarse a negociar a principios del 2021.